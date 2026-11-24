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Pe vremea când făcea furori alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu în trupa Exotic, Julia Chelaru (48 ani) a atras atenția multor bărbați cunoscuți. Printre cei care au încercat să o cunoască a fost și Adrian Mutu (47 ani), fotbalist aflat atunci pe val.

Julia Chelaru l-a refuzat pe Adrian Mutu

Julia Chelaru a povestit recent pentru Cancan cum a făcut rost sportivul de numărul ei de telefon și de ce l-a refuzat fără să stea pe gânduri.

„E veche treaba. Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar am dat-o şi parcă mi-a părut rău că am spus-o. Eram în Exotic. Era la început şi aflase şi el numărul, dar el aflase numărul nu că eram eu importantă. El a luat toate gagicile pe vremea aia. Probabil a vrut să ne cunoască. Nu că s-a dat la mine sau… M-a sunat şi eu eram într-o relaţie, eram super mega îndrăgostită de un băiat din Constanţa şi nu-l mai vedeam decât pe băiatul ăla. Eu eram super mega îndrăgostită şi, când m-a sunat Adrian, a vrut să mă invite la o cafea. Nu vă gândiți la prostii!”, a mărturisit cântăreața.

Chiar dacă a spus pas acelei invitații, Julia Chelaru recunoaște că fostul internațional arăta foarte bine în acea perioadă și privește întâmplarea cu multă relaxare.

„Şi eu am spus nu, eram şi fitoasă așa, adică nu, cutare… Și nu că mi-a părut rău, am zis: Bă, sincer, dar cât de frumos era! Şi acum e frumos, dar era de o frumusețe rară şi îţi dai seama, să fi ieşit şi eu la o cafeluță… Nu vă gândiți la prostii! Era bine, era frumos. Dacă-mi aduc aminte, am fost invitată la nişte evenimente unde a fost şi el invitat. Și nu te gândi, doar că noi cântam şi el era pe acolo. Dar categoric şi el mă ştie, şi eu îl ştiu. Dar atunci, cred că el voia să bifeze ceva. Nu neapărat. Repet, nu vă gândiți la prostii. Bă, vreau s-o cunosc și eu pe…, cum se vorbea, cum vorbesc băieții între ei”, a completat artista.

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Julia, despre relația cu Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu

După despărțirea trupei Exotic, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu au mers mai departe cu proiectul Sexxy, iar Andreea Bănică a format trupa Blondy alături de Cristina Rus. Cu timpul, legăturile dintre fostele colege s-au răcit, lucru confirmat de Julia când a vorbit despre perioada în care a divorțat de Bogdan Jianu.

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„Nu e vorba de apropiere. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Când spun nimeni, chiar nimeni. Nici nu am avut pretenții. Nu mă refer la fete aici, mă refer în general. Nu am avut așteptări, nu am ținut să mă sune sau să par victimă! Eu nu sunt o victimă în această viață! Nu suport nici încurajările. Încurajările trebuie să vină din suflet. Acestea sunt false dacă o persoană nu îți este prietenă, soră, mamă. Repet, nici eu nu am fost sunată. De aici puteți să trageți orice concluzie vreți. Nici nu am avut pretenții și nici nu m-am supărat. Acestea sunt niște lucruri foarte personale. Dintotdeauna, fetele știu, mie nu mi-au plăcut chestiile de fațadă”, a precizat solista.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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