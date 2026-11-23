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Alexandru Rogobete (35 ani) a vorbit deschis despre copilăria petrecută la Anina, despre perioada în care părinții săi au plecat la muncă în străinătate, dar și despre cum privesc aceștia ascensiunea sa profesională. Deși a avut ocazia să își continue studiile în Belgia, oficialul a ales să rămână în România pentru a demonstra că se poate reuși și acasă.

Alexandru Rogobete, despre adolescența petrecută departe de părinți

Singur la părinți, dar înconjurat de o familie numeroasă în orașul natal, Anina, Alexandru Rogobete recunoaște cu sinceritate că nu a fost un copil tocmai ușor de strunit. Totuși, pasiunea pentru învățătură și participările constante la olimpiadele școlare i-au dat direcția de care avea nevoie, mai ales în momentul în care părinții săi au luat decizia de a pleca la muncă în Belgia.

„Îmi aduc aminte cu drag de perioada copilăriei și a adolescenței. Nu am frați, am fost singur la părinți, era o familie numeroasă în sensul că atât mama, cât și tata au frați, am verișori, în sensul acesta. Dar nu, eu sunt singurul copil al părinților mei”, a spus ministrul Sănătății în emisiunea „La cină”.

Deși era singur la părinți, energia debordantă și spiritul rebel al copilăriei le-au dat adesea bătăi de cap celor din jur. Cu toate acestea, dincolo de năzbâtiile specifice vârstei, existau o ambiție rară și o sete de cunoaștere care i-au canalizat toată energia spre performanță academică încă din gimnaziu.

„Dacă vorbim de permisivi sau nepermisivi, aici am avut niște limite pe care le-am încălcat de fiecare dată și în cele din urmă a renunțat toată lumea să mă mai țină sub control. Dar nu vă imaginați că exageram. Din astea, ale copilăriei. Cuminte n-aș putea spune că eram. Mi-ar fi rușine față de mama, care se uită la mine, să spun că eram cuminte. Am fost greu de suportat și de ținut sub control. Dar mi-a plăcut să învăț. Am avut afinitatea asta. Petreceam multe ore învățând. Din clasa a 7-a, de când am început să particip la olimpiadă și până în clasa a 12-a, totul se petrecea cu un scop și scopul era olimpiada” a mai spus Alexandru Rogobete.

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Cum s-a descurcat când părinții au plecat în străinătate

La fel ca milioane de alți tineri din România, Alexandru Rogobete a cunoscut realitatea dură a familiilor despărțite de nevoia unui trai mai bun. Plecarea părinților la muncă peste hotare a reprezentat un moment de cotitură, însă fundația de independență clădită în anii anteriori l-a ajutat să nu se piardă.

Obișnuit deja să își poarte singur de grijă în timpul vacanțelor petrecute departe de casă sau în cantonamentele de pregătire pentru competițiile școlare, adolescentul de atunci a făcut rapid trecerea de la grija cărților la responsabilitățile vieții de adult, având mereu plasa de siguranță a bunicilor din vecinătate.

„Când părinții au plecat la muncă în străinătate, am rămas cu bunicii. Poate o să sune urât ce zic acum, nu a fost foarte grea despărțirea. Pentru că eu am fost învățat să plec mult de acasă. Încă de când eram mai copil îmi petreceam toate vacanțele de vară, de iarnă, de primăvară, de care erau, la Timișoara, la mătușa mea. Adică eu plecam mult de acasă. După care, în perioada cu olimpiadele, plecam foarte mult: stagii de pregătire, olimpiadele care durau câte o săptămână – două. Deci n-am fost ținut așa… Mai ales că nu mă puteau ține în frâu. Așa că am fost destul de independent încă de mic. Și asta e un mare avantaj. Nu a fost grea despărțirea în sine, dar nu pot să zic nici că a fost ușor în prima perioadă pentru că nu eram învățat să administrez facturi și toate astea de administrat o casă. A fost și testul meu în care puteam să mă duc într-o direcție irecuperabilă sau nu. Și pare că am avut noroc. Nu am rămas singur pe lume. Am avut ambele perechi de bunici tot în Anina, în apropiere de noi. De exemplu, cu părinții tatălui meu stăteam pe aceeași stradă, la distanță de câteva case. Nu eram chiar singur pe lume, plus că aveam suportul total al părinților”, a povestit Alexandru Rogobete.

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Cu ce se ocupă părinții lui Alexandru Rogobete

Departe de casă, părinții lui Alexandru Rogobete au muncit din greu în domenii solicitante, departe de lumina reflectoarelor, pentru a-i asigura un viitor. Paradoxal, în timp ce tatăl său contribuia la construcția unor unități medicale moderne în Belgia, fiul său își construia în țară propriul drum în domeniul sănătății.

„Tatăl meu lucrează în zona de electricitate, în construcțiile de spitale noi, în special în Belgia și mama lucrează, sau lucra, pentru că de curând s-a întors în România, lucra la un restaurant chinezesc, nu în funcții de conducere sau alte funcții”, a explicat el.

Deși a avut șansa reală de a-și continua studiile în Occident și de a-și croi un destin într-un sistem deja așezat, Alexandru Rogobete a simțit o legătură puternică față de locul în care s-a format, transformând rămânerea în România într-o adevărată ambiție personală.

„Niciodată (n.r. nu a fost tentat să se stabilească în Belgia) și am avut oportunitatea să plec. Puteam să fac liceul în Belgia, să fac facultatea în Belgia, dar nu am avut intenția asta pentru că eu în România am reușit încă de mic. Aveam în cap întotdeauna acest sentiment. Și atunci mi-am dorit să rămân aici, să pot continua activități în România pentru că, poate testul meu a fost ăsta, să demonstrez că se poate. Și asta m-a format în direcția asta”, a precizat ministrul Sănătății.

Ce părere au părinții despre cariera lui și cum îi protejează de comentariile din online

Astăzi, rolurile par să se fi inversat, iar cel care are grijă de liniștea familiei este chiar Alexandru Rogobete. Intrarea într-o funcție publică de prim-plan a adus cu sine nu doar responsabilități uriașe, ci și expunerea la un mediu mediatic și online adesea ostil.

Conștient de impactul emoțional pe care valul de critici și comentarii acide îl poate avea asupra celor dragi, mai ales asupra mamei sale, care trăiește cu emoție fiecare apariție publică, oficialul a decis să impună o barieră sănătoasă între viața de familie și zgomotul rețelelor de socializare.

„Părerile sunt împărțite. Mama e îngrijorată, iar tatăl meu e mândru. Le-am recomandat să nu urmărească aparițiile televizate. Ținând cont cum a arătat în această vară scena politică, le-am recomandat să nu urmărească chiar toate emisiunile și i-am învățat să își șteargă toate conturile de social media. Pentru că vedem cu toții cum arată unele comentarii”, a dezvăluit Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Hepta

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