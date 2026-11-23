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Dincolo de evenimentele elegante și viața profesională din Italia, Mădălina Ghenea (39 ani) a dus în ultimii ani bătălii grele departe de ochii publicului. Invitată la emisiunea „Verissimo”, actrița a povestit despre calvarul hărțuirii prin care a trecut timp de nouă ani și a explicat de ce nașterea fiicei sale a fost un adevărat miracol medical.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre cei 9 ani de hărțuire

Totul a început încă din perioada în care Mădălina Ghenea era însărcinată cu Charlotte. O femeie a început să îi trimită mesaje repetate, iar mai târziu a contactat oameni din cercul actriței, atât colegi de muncă, cât și apropiați din viața privată. Agresoarea folosea imagini cu vedeta și crea conturi false pe rețelele sociale, ajungând până la amenințări cu moartea.

„Scria oricui intra în viața mea, fie că era vorba despre partea profesională, fie despre cea personală. Crea și profiluri false în care se dădea drept mine”, a povestit Mădălina Ghenea, potrivit Mediaset Infinity.

Situația s-a lămurit abia după ce actrița a cerut ajutorul autorităților, iar femeia vinovată a primit o condamnare la închisoare cu suspendare.

„După atâția ani, această luptă s-a încheiat. Trebuie să mulțumesc justiției pentru că a găsit și a condamnat această persoană care mi-a făcut viața imposibilă. Acum, în sfârșit, pot să-mi trăiesc viața liniștită, să-mi duc fiica la școală și să muncesc”, a declarat ea.

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Vedeta, mesaj după condamnarea femeii care a hărțuit-o

După ce a obținut o decizie favorabilă în instanță, Mădălina Ghenea a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a vorbit despre hărțuirea online și despre consecințele pe care le pot avea atacurile din mediul virtual. Femeia care a urmărit-o timp de mai mulți ani a fost condamnată la închisoare cu suspendare.

Actrița a explicat că nu a urmărit să se răzbune, ci să-și apere numele, familia și munca.

„Au crezut că în spatele unui ecran nu există limite și că orice cuvânt rămâne fără urmări. Realitatea este alta: fiecare mesaj lasă urme, iar responsabilitatea nu dispare online”, a transmis Mădălina Ghenea, potrivit Libertatea.

Vedeta le-a îndemnat pe persoanele care se confruntă cu abuzuri similare să nu păstreze tăcerea și să apeleze la căile legale.

„Nu vorbesc despre răzbunare, ci despre respect și adevăr. Am ales să nu mai tac și să folosesc toate căile legale pentru a-mi apăra numele, familia și munca”, a mai scris ea.

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Mădălina Ghenea a explicat de ce a ales să vorbească acum despre experiența sa

După apariția la „Verissimo”, Mădălina Ghenea a publicat și un mesaj pe Instagram, în care a scris că, după trei ani, a găsit în sfârșit curajul să vorbească despre o parte a vieții sale pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor.

„După trei ani, am găsit în sfârșit curajul să mă destăinui, să-mi deschid sufletul și să împărtășesc o parte din viața mea pe care am ținut-o mult timp departe de lumina reflectoarelor”, a scris actrița pe contul său oficial de Instagram.

Mădălina Ghenea i-a mulțumit și prezentatoarei Silvia Toffanin pentru felul în care a primit-o în emisiune și pentru delicatețea cu care a abordat subiectele personale.

„Îi mulțumesc din suflet Silviei Toffanin, o femeie minunată, cu o sensibilitate și o umanitate rare, pentru că m-a primit cu atât de multă afecțiune și delicatețe”, a transmis vedeta.

Mădălina Ghenea își crește singură fiica: „Sunt și mamă, și tată”

În cadrul interviului, actrița a vorbit și despre Charlotte, fiica sa din relația cu omul de afaceri român Matei Stratan. Fetița s-a născut în 2017, iar Mădălina Ghenea a povestit că, după ce a devenit mamă, a ales să se stabilească în Italia, unde își dorește să își crească fiica.

În cadrul aceluiași interviu, Mădălina Ghenea a precizat că se ocupă exclusiv de creșterea fiicei sale, născută în 2017: „Este o situație dificil de povestit, dar o cresc pe Charlotte singură. Sunt foarte fericită că pot fi și mamă, și tată”.

O altă confesiune a vizat problemele de sănătate cu care trăiește.

„Sufăr de o boală care mi-a schimbat viața: endometrioza. Este o boală despre care se vorbește foarte puțin”, a mărturisit actrița.

Diagnosticul a venit la pachet cu suferințe fizice mari și temeri legate de maternitate.

„Această situație mi-a îngreunat munca, dar și faptul că am putut să o am pe fiica mea, Charlotte, a fost un miracol. Mi-au spus că nu voi putea avea copii. Dureri invalidante”, a povestit ea.

Endometrioza este o afecțiune cronică în care un țesut similar mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, ducând la inflamații, dureri pelvine severe, sângerări și scăderea fertilității. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, circa 10% dintre femeile aflate la vârstă reproductivă suferă de această boală la nivel mondial. Chiar dacă nu se vindecă, manifestările pot fi gestionate cu ajutorul medicilor.

Actrița a atras atenția asupra gravității acestei afecțiuni mai puțin vizibile: „Este o boală care nu se vede, este greu de explicat, dar trebuie să vorbim despre ea”.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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