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Andrei Miron, un tânăr de 21 de ani din județul Botoșani, a atras toate privirile la audițiile emisiunii „Chefi la cuțite”. În ediția difuzată pe 22 noiembrie, acesta a pregătit o balotină din piept de prepeliță acompaniată de diverse texturi de porumb. Preparatul i-a adus trei cuțite de aur, oferite de Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, în timp ce Chef Richard Abou Zaki a remarcat că nivelul lui Andrei impune o jurizare dedicată unui profesionist cu experiență.

Cine este Andrei Miron de la Chefi la cuțite

Pasiunea lui Andrei Miron pentru gătit s-a format în familie, dar drumul până aici a fost marcat de eforturi serioase. Crescut într-un sat, Andrei Miron a urmat un liceu cu profil culinar din Botoșani și a început să lucreze încă din perioada practicii școlare, presat și de greutățile financiare.

„De mic stăteam cu mama, cu bunica. Când veneau sărbătorile stăteam acolo la făcut prăjituri sau diferite salate. Am ales un liceu la mine în Botoșani, un liceu culinar. Am făcut școala, după-amiaza eram cu practica. Patronii unde făceam practică au fost cumva atrași de mine și m-au chemat și în timpul liber să lucrez și a fost foarte greu. Dar și nevoia m-a condus să lucrez, din cauza lipsurilor. Provin dintr-un sat și nevoia m-a împins mai tare către orele de muncă”, a povestit Andrei la Chefi la cuțite.

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A primit trei cuțite de aur

Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner i-au oferit cuțitul de aur. Chef Richard Abou Zaki a remarcat, la rândul său, experiența tânărului și a spus că acesta trebuie judecat ca un bucătar cu experiență.

Andrei Miron a mărturisit că își dorea de multă vreme să obțină un cuțit de aur. Mai participase la o competiție națională în care ingredientul principal fusese tot prepelița, așa că a avut ocazia să lucreze din nou cu un produs pe care îl cunoștea.

Deși a primit trei cuțite de aur, alegerea echipei a fost una singură: Andrei a decis să meargă alături de Chef Alexandru Sautner.

„Băiețelul meu! Ai făcut cea mai bună alegere”, i-a spus juratul după ce concurentul și-a anunțat decizia.

Pentru Andrei Miron, momentul a fost o surpriză. A recunoscut că a fost în total șoc când a văzut că trei chefi au vrut să-l aibă în echipele lor și că această experiență îi poate schimba viața.

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Andrei Miron a început să muncească încă din adolescență

Andrei este din Botoșani, iar pasiunea pentru gătit a început încă din copilărie. Își amintește că stătea în bucătărie alături de mama și bunica lui, mai ales în perioada sărbătorilor, când le ajuta la pregătirea prăjiturilor și a salatelor.

Mai târziu, a ales să urmeze un liceu cu profil culinar în Botoșani. În timpul practicii, a fost remarcat de patronii locului în care învăța meserie, care l-au chemat să lucreze și în timpul liber. Pentru că provenea dintr-un sat și familia se confrunta cu lipsuri, munca a devenit și o necesitate.

A urmat o perioadă în care trebuia să împace școala cu munca la evenimente. Dimineața era la cursuri, iar după-amiaza și seara lucra până târziu. Oboseala se acumula, iar uneori adormea chiar în bancă. Profesorii îl trimiteau acasă să se odihnească.

„Perioada de adolescență am sacrificat-o pentru bucătărie. Chiar a fost greu, dimineața eram la școală, apoi la muncă, la evenimente, până la ore târzii, apoi iar școală dimineața. Adormeam cu capul pe bancă și țin minte că profesorii mă trimiteau acasă să mă odihnesc”, a mai povestit concurentul.

În prezent, Andrei Miron are deja doi ani de activitate ca bucătar. Lucrează într-o locație care cuprinde un restaurant à la carte și o sală de evenimente pentru 300 de persoane, a participat la Bocuse d’Or și a semnat recent un meniu complet de fine dining vegan. Ținta lui profesională rămâne însă la cel mai înalt nivel.

„Marea mea dorință este să ajung să lucrez într-un restaurant de stea Michelin, clar ar fi o experiență aparte”, a spus Andrei pentru Antena 1.

Bucuria colaborării a fost confirmată și de Alexandru Sautner, care a transmis un mesaj pe Facebook după difuzarea emisiunii: „Mi se vede pe față cât de mult m-am bucurat să-ți dau cuțitul de aur. Mi-a plăcut ce ai pus în farfurie și abia aștept să văd ce mai gătim împreună. Bine ai venit în echipa mea, Andrei! Voi ce părere aveți, am ales bine?”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrei Miron, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner

Sursă foto: PR, Facebook

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