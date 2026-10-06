Care era numele lui Alexandru Sautner, înainte de prima căsătorie: „M-am măritat”. Celebrul chef a păstrat numele după divorț

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Alexandru Sautner, juratul de la „Chefi la cuțite”, a dezvăluit cum a ajuns să poarte numele fostei soții. Celebrul bucătar a mărturisit că Sautner nu a fost mereu numele său din buletin, ci l-a luat de la prima lui soție, care l-a și rugat să îl păstreze, după divorț.

Alexandru Sautner, dezvăluiri despre numele său

Numele Sautner a stârnit dintotdeauna curiozitatea publicului, însă puțini știu că acesta nu i-a aparținut dintotdeauna lui chef Alexandru. Juratul de la Chefi la cuțite a explicat în cadrul emisiunii Furnicuțele cum a ajuns să poarte acest nume. După ce a părăsit România în anii ’90 și a ajuns în Germania, bucătarul s-a căsătorit și a preluat numele de familie al primei sale soții, un gest neobișnuit, dar plin de semnificație.

„Toată lumea mă întreabă de ce mă cheamă ”Sautner”. Pentru că prima dată m-am măritat, în Germania. Era o perioadă destul de grea pentru românii din străinătate. Mă chema Militaru înainte. M-am căsătorit și am luat numele soției. Doream să îmi fac și pașaport german. Când am divorțat, dorința soției cea mai mare a fost să rămân cu numele acesta ca să mă cheme la fel ca pe copii. A fost ok pentru mine. Acum, pe fiică-mea o cheamă Sautner”, a povestit Alexandru Sautner.

Această alegere, deși neobișnuită, s-a dovedit a fi una pe care chef-ul o onorează și astăzi. Fiica sa, pe care o are cu actuala parteneră, Flavia Maxim, poartă același nume.

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Drumul de la spălător de vase la unul dintre cei mai cunoscuți chefi

În spatele succesului lui Alexandru Sautner se află o poveste de viață impresionantă, marcată de sacrificii și muncă asiduă. Crescut într-o familie modestă, el a decis să plece din România pentru a-și construi un viitor mai bun. Ajuns în Germania la începutul anilor ’90, a început de la zero, spălând vase pentru a-și câștiga existența.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puținul meu. Din 91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă”, a declarat chef-ul în emisiunea lui Cătălin Măruță.

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Cel mai mare regret al lui Alexandru Sautner

Cu toate acestea, succesul profesional nu a putut șterge complet rănile trecutului. Alexandru Sautner a mărturisit că unul dintre cele mai mari regrete ale vieții sale este că nu a putut fi prezent la înmormântarea bunicilor săi. Aceștia s-au stins la o lună distanță unul de celălalt, într-o perioadă în care chef-ul era în Germania și nu putea părăsi țara din cauza documentelor.

„S-au stins amândoi la o lună, unul după altul. Nu am putut veni la înmormântarea niciunuia dintre ei. Trebuia să îmi fac actele și nu puteam să mă mai întorc. E o durere pe care o am în suflet, care nu va trece niciodată”, a spus acesta cu sinceritate.

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Sursă foto: Instagram

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