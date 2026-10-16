Leonard Miron și-a schimbat numele în Marea Britanie. Fostul prezentator lucrează pentru guvernul britanic

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Leonard Miron a făcut o schimbare radicală în carieră. Începând de anul acesta, fostul prezentator TV lucrează ca ofițer de probațiune în Marea Britanie, colaborând direct cu deținuți, inclusiv români, în cadrul Ministerului Justiției.

Leonard Miron, schimbare drastică în Marea Britanie

Leonard Miron a făcut o schimbare curajoasă în carieră, alegând să își dedice energia unui domeniu total diferit față de cel cu care publicul l-a asociat ani la rând.

Invitat în emisiunea Spynews Live TV, acesta a povestit despre noul său rol de ofițer de probațiune în cadrul Serviciului Penitenciar și de Probațiune, o structură importantă a Ministerului Justiției din Regatul Unit.

După o carieră de succes în televiziune și o perioadă petrecută pe mare, explorând lumea prin croaziere, Leonard Miron a decis să se stabilească în Marea Britanie. Deși este o schimbare radicală, acesta s-a arătat încântat de noua sa provocare profesională.

El lucrează acum cu deținuți pentru a-i ajuta să se reintegreze în societate.

„Este o meserie complet diferită de ce am făcut până acum, dar este extrem de motivantă și plină de sens”, a declarat fost prezentator tv.

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Fostul prezentator tv și-a schimbat numele

Printre persoanele cu care a interacționat, Leonard Miron a întâlnit și români, inclusiv unul care nu l-a recunoscut, dar i-a spus amuzat că seamănă cu o persoană celebră de la televizor.

„Unul dintre cei cu care lucrez. A fost o fraudă, în care a fost implicat fără să știe ce face, cineva l-a folosit în mutarea unor bani prin intermediul contului său bancar. Mi-a zis: «Dumneavoastră semănați foarte bine cu cineva care a lucrat în televiziunea română, dar era bătrân și cred că a murit»”, a povestit Leonard Miron, amuzat.

Pentru a-și proteja identitatea, acesta a fost sfătuit de departamentul de securitate al Ministerului Justiției să își schimbe numele de familie. Astfel, fostul prezentator apare acum în documentele oficiale și pe ecusonul său de serviciu cu numele Petrescu.

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„La un moment dat, după ce am început să lucrez, am avut o discuție cu șefa mea și mi-a zis: departamentul de securitate de la Ministerul Justiției a verificat prezența ta online. Ei nu vor să mă oprească să am această viață online, dar pentru siguranța mea poate că ar fi bine să ne gândim la o soluție ca în momentul în care eu am numele pe ecuson, să nu fie ușor să te duci pe Google să mă găsești. Așa s-a găsit soluția să îmi schimb numele de familie. Eu în adresa mea de e-mail și pe ecuson am un alt nume de familie, Petrescu”, a explicat Leonard Miron.

Această decizie nu l-a deranjat, ba dimpotrivă, a fost un gest simbolic de respect față de mama sa, al cărei nume de fată este Petrescu.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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