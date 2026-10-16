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Viața sentimentală a Biancăi Rus trece printr-o nouă etapă neașteptată. Deși în urmă cu puțin timp mărturisea public că este îndrăgostită și că lucrurile merg bine pe plan amoros, artista s-a întors în rândul femeilor singure.

Vedeta a confirmat despărțirea și a vorbit cu sinceritate despre modul în care vede viitorul ei sentimental, făcând lumină și în privința bijuteriei prețioase pe care o poartă de ceva vreme pe deget.

Adevărul despre bijuteria de pe deget și noul statut sentimental

Deși mulți au crezut că inelul spectaculos cu diamant indică o posibilă logodnă, cântăreața a ținut să clarifice situația și să demonteze rapid speculațiile apărute în spațiul public. Bianca a punctat că este o femeie liberă și că bijuteria nu provine de la vreun partener, ci reprezintă un cadou de suflet din partea celor dragi.

„Sunt singură ca pasărea cerului. Da, uite, port pe mână un inel… Nu mai zice inel, port pe mână un diamant, dar e așa, de suflet, deci nu e nimic. Familia mi l-a dăruit”, a declarat Bianca Rus pentru Spynews.ro.

Între muzică, familie și permisul de TIR

Chiar dacă sentimental a bifat o nouă dezamăgire, vedeta nu are timp să sufere. Programul ei este extrem de încărcat, artista împărțindu-și timpul între proiectele muzicale, evenimente și ajutorul pe care îl oferă în afacerile de familie. Mai mult, după ce a obținut permisul de conducere pentru camion, Bianca este extrem de activă și nu exclude ca în curând să bifeze și marele eveniment la care visează toți cei din preajma ei.

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„Sunt între părinți, între evenimente, între muzică, deci mă ocup de absolut tot ce mișcă. Nu ratez absolut nimic. Ba da, mă ocup și de mine. Vrei să vii la nunta mea? Să dea Dumnezeu să se întâmple și acel eveniment pe care toată lumea și-l dorește, nunta Biei”, a adăugat artista.

Ce pretenții are de la viitorul partener

În ciuda experiențelor neplăcute din trecut, Bianca Rus își păstrează optimismul și speranța că își va găsi sufletul pereche. Nu își dorește extravaganțe sau sprijin financiar, subliniind că își poate satisface singură toate dorințele materiale. Singura ei cerință fermă este afecțiunea sinceră și menținerea nivelului de confort pe care și l-a construit prin propriile forțe.

„Să mă iubească. Deci am ajuns la concluzia că doar atât îmi doresc, să mă iubească. Legat de ce nu aș accepta, să nu cumva să nu-mi mai spună că mă iubește, să nu cumva să-mi dispară inelele cu diamante, să nu cumva să-mi dispară mașina din parcare.

Adică vreau să am în continuare viața pe care o am eu, dar vreau doar atât: să mă iubească. Nimic altceva. Nu, niciodată n-am fost pretențioasă, am tot ce-mi doresc, îmi cumpăr tot ce-mi doresc. Adică, sentimental, să primesc absolut tot”, a concluzionat cântăreața.

Foto – Facebook

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