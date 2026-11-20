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Dincolo de energia debordantă și zâmbetul pe care îl afișează mereu pe micile ecrane, Nea Marin poartă în suflet o durere adâncă. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, cunoscutul coregraf a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa și a soției sale: pierderea băiețelului lor, care s-a născut prematur, la doar șase luni și 12 zile.

Cum s-a petrecut tragedia în familia lui Nea Marin

Evenimentul dramatic a avut loc în urmă cu mulți ani, pe vremea când Dana, una dintre fiicele lui Marin Barbu, avea doar trei ani. Îndrăgitul om de televiziune și soția sa se pregăteau să se mute într-un apartament nou și au mers să vadă locuința pentru a lua măsuri pentru mobilier.

Cum nu aveau încă cheile de la intrare, Nea Marin a improvizat o modalitate de a pătrunde în apartament printr-un geam deschis de la parter. Din nefericire, în timpul vizitei, soției sale, însărcinată în șase luni, i s-a rupt apa, iar cei doi au ajuns de urgență la spital. Femeia a născut prematur, prin cezariană, însă micuțul nu a reușit să supraviețuiască.

„Asta apare mereu. Nu trebuia. Deci, între ele (fiicele lui, n.r.), după 3 ani, când avea Dana 3 ani, soția a rămas însărcinată. 6 luni și 12 zile. Nu o să uit în viața mea! Trebuia să ne mutăm într-un apartament nou, era blocul nou, nu aveam cheie să intrăm pe ușă să vedem cum arată apartamentul, ca să ne luăm mobilă. Și am improvizat eu niște chestii, era un geam deschis la parter și am ajutat-o pe nevastă-mea să urce, să intre în apartament, să vadă cum e, să ia niște măsuri. Acolo s-a întâmplat ceva, că i s-a rupt apa și a trebuit să meargă la spital. A fost declarat avorton la 6 luni și 12 zile. L-a născut normal, prin cezariană. L-am văzut și a murit. Asta a fost”, a povestit Nea Marin în podcastul „Acasă la Măruță”.

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De ce revine subiectul în atenția publicului, potrivit lui Nea Marin

Deși este o rană veche, episodul este readus periodic în discuție în spațiul public, lucru care îi ia prin surprindere chiar și pe apropiații coregrafului.

Nea Marin a mărturisit că a fost sunat recent de un prieten îngrijorat, care credea că tragedia s-a întâmplat de curând. Artistul a ținut să clarifice că a vorbit pentru prima dată despre această dramă în urmă cu aproximativ două decenii, chiar la începutul carierei sale în televiziune.

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„M-a sunat săptămâna trecută un prieten: «Ești bine? Cum s-a întâmplat cu băiatul tău? Ți-a murit băiatul?». Băi, nebunilor, am spus asta acum 20 de ani, de când am început eu în televiziune, că mi s-a întâmplat un necaz de-ăsta. Și acum toată lumea rostogolește chestia asta”, a mai spus artistul.

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Sursă foto: Facebook, Captură video

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