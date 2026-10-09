Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Starul din îndrăgitul serial Dynasty, Adam Huber, și partenera sa de viață, influencerița Rachel Huber, se pregătesc pentru cel mai important rol din viața lor. La aproape un an de la nunta lor spectaculoasă din Croația, cei doi au anunțat că așteaptă primul lor copil, un eveniment care le va schimba complet cursul vieții și care îi găsește mai entuziasmați ca niciodată.

Un test de sarcină neașteptat la 10.000 de metri altitudine

Vestea că vor deveni părinți a venit într-un mod cu totul neobișnuit și complet neplanificat, chiar în timpul unui zbor spre casă, după o vizită făcută familiei din Kansas City. Rachel a mărturisit că nu avea nicio bănuială că ar putea fi însărcinată în acel moment.

„Zburam spre casă după ce ne vizitasem familia în Kansas City și s-a întâmplat să am în geantă un test de sarcină rămas dintr-un pachet pe care îl cumpărasem cu o lună înainte. M-am gândit pur și simplu că ar fi amuzant să fac un test de sarcină în avion — chiar nu mă așteptam să fie pozitiv. Iar două linii au apărut aproape imediat! Am încercat să țin vestea doar pentru mine pentru restul zborului, dar asta a durat doar vreo 20 de minute înainte să ajung să-i spun lui Adam chiar acolo, în avion”, a declarat Rachel.

Reacții pline de emoție și un secret bine păstrat

Anunțul a adus un val de bucurie uriașă în rândul celor apropiați, mai ales pentru părinții viitoarei mame, care urmează să devină bunici pentru prima dată. Tinerii căsătoriți au trăit momente intense în clipa în care au decis să împărtășească noutatea cu cei dragi, conștienți fiind că surpriza avea să fie totală.

„Cred că o mare parte din emoție a fost pentru că știam că nimeni nu se aștepta la asta — ce-i drept, nici noi nu ne așteptam. Părinții mei au avut o reacție extraordinară. Mama mea continua să repete ‘Doamne Dumnezeule’ la nesfârșit, ceea ce s-a transformat în cele din urmă în sărituri de bucurie. Acesta va fi primul lor nepot, așa că știam că vom avea o reacție destul de amplă din partea lor”, a explicat viitoarea mămică.

Deși au aflat deja sexul bebelușului cu ajutorul unor teste prenatale de specialitate, viitorii părinți au decis să păstreze acest detaliu confidențial până în momentul nașterii. Descoperirea rezultatului a fost organizată într-un cadru restrâns și extrem de romantic, după ce au rugat o casieră de la un magazin pentru copii să le împacheteze hainele potrivite fără ca ei să știe ce se află în pachet.

Citeşte şi: Laurette, salvată de la amputare după mai bine de 30 de operații. „A fost cel mai groaznic an din viața mea!” Prin ce trece acum

Citeşte şi: Cum se simte Larisa Uță după operația de histerectomie: „M-am speriat puțin”

Citeşte şi: Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu. Decizia luată de judecători

Schimbări majore și planuri de viitor

Sarcina vine la pachet cu transformări majore pe toate planurile pentru cuplul Huber. Pe lângă adaptarea la stările specifice perioadei și la poftele culinare neobișnuite ale lui Rachel, cei doi au luat decizia importantă de a-și vinde locuința din Atlanta pentru a se muta mai aproape de bunici, în Kansas City.

„S-a întâmplat cu siguranță mult mai devreme decât ne așteptam, așa că la început a fost un șoc mare, dar acum suntem dincolo de încântați. Se întâmplă atât de multe schimbări deodată — tocmai ne-am vândut casa din Atlanta și am decis să ne mutăm mai aproape de mama și tatăl meu în Kansas City —, așa că acest capitol următor va fi plin de experiențe noi pentru noi. Suntem însă foarte pregătiți pentru asta. Am început deja să planificăm prima vacanță europeană a bebelușului Huber pentru vara sau toamna viitoare, așa că cred că este sigur să spunem că suntem foarte entuziasmați să aducem bebelușul în viața și aventurile noastre”, a adăugat Rachel.

Bebelușul este așteptat să vină pe lume pe 9 martie, iar viitorii părinți privesc cu optimism și bucurie spre toate provocările pe care le va aduce această nouă etapă din viața lor de familie.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News