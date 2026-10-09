Laurette, salvată de la amputare după mai bine de 30 de operații. „A fost cel mai groaznic an din viața mea!” Prin ce trece acum

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După un an și trei luni de calvar continuu, în care a fost la un pas de a-și pierde piciorul stâng, Laurette vede în sfârșit lumina de la capătul tunelului. Problemele severe de sănătate ale vedetei au apărut în urma unei proceduri estetice efectuate în trecut, când o substanță injectată i-a migrat în corp și a provocat o infecție extrem de gravă.

După zeci de intervenții pe masa de operație și săptămâni întregi petrecute cu o plagă deschisă de zece centimetri pentru eliminarea infecției, medicii au reușit să îi salveze piciorul în cadrul celei mai recente proceduri chirurgicale.

O nouă intervenție sub anestezie generală i-a adus liniștea

În urmă cu două săptămâni, Laurette a trecut prin ceea ce doctorii speră să fie ultima operație dintr-un lung șir de spitalizări. Intervenția a avut ca scop închiderea plăgii deschise, după ce cadrele medicale s-au asigurat că riscul de infecție a fost diminuat substanțial. Vedeta s-a arătat optimistă și extrem de recunoscătoare pentru modul în care a decurs procedura.

„Sunt mai spre bine, mulțumesc, mă recuperez. Am fost la spital pentru că mă duc la controale la domnii doctori și la tratamente. Am făcut intervenția chirurgicală acum aproximativ două săptămâni, sub anestezie generală. A fost totul ok, mulțumesc lui Dumnezeu! Eu zic că am scăpat de operații și simt că se vindecă piciorul acum, dar va trebui să am mare grijă, să merg la tratamente și să mă ocup de recuperare, kinetoterapie și fizioterapie.

Asta dacă, Doamne ferește, nu o să mai fac vreo reinfecție, dar eu cred că nu. Din ce au spus medicii la ultima intervenție, se pare că am scăpat”, a declarat Laurette, pentru Spynews.

„A fost cel mai groaznic an din viața mea”

Perioada prin care a trecut a lăsat urme profunde asupra stării financiare, psihice și fizice a vedetei. Pierderea mobilității și incertitudinea i-au marcat ultimele 15 luni, făcând din această experiență cea mai dură încercare din viața sa. În prezent, vedeta trebuie să aștepte îndepărtarea firelor de sutură înainte de a putea începe procedurile intense de kinetoterapie.

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Mărturisirile sale despre trauma trăită reflectă gravitatea situației prin care a trecut: ”A fost foarte greu. Un an și trei luni a fost cel mai groaznic an din viața mea. Am mai avut momente dificile, dar așa ceva nu, cel puțin din punct de vedere al sănătății. Încă nu am stabilitate în a merge. Am firele și trebuie să mai aștept încă două săptămâni să mi le scoată.

Dacă totul este ok, am scăpat de infecție și nu mai e nevoie de altă intervenție, atunci pot să mă apuc și de tratamentele de recuperare. Trebuie să-mi recuperez mersul, pentru că nu am mobilitate”.

Misiunea lui Laurette nu se oprește însă la ieșirea din sala de operație. Deși pericolul amputării a fost îndepărtat de către echipa medicală, vedeta se confruntă acum cu provocarea de a-și recăpăta mersul normal și stabilitatea. Următoarele luni vor fi dedicate fizioterapiei, îngrijirilor atente și controalelor periodice, în speranța că organismul nu va mai dezvolta alte reinfecții.

Foto – Facebook / Instagram

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