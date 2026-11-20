Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jon Hamm și soția lui, actrița Anna Osceola, au devenit părinți pentru prima dată. Actorul în vârstă de 55 de ani și partenera lui în vârstă de 38 sunt rezervați când vine vorba despre viața lor de familie.

Jon Hamm, tată pentru prima dată la 55 de ani

Jon Hamm și Anna Osceola au dezvăluit că așteaptă primul copil împreună în luna august. La scurt timp, un apropiat al celor doi a povestit cum privește actorul acest pas important.

„Jon este incredibil de entuziasmat. Este ceva ce el și Anna și-au dorit și au sperat să se întâmple. Nu se gândește la vârsta lui și nici la ce ar putea spune ceilalți despre asta. Este pur și simplu foarte fericit. Este fericit, are o viață stabilă și este pregătit pentru acest pas. Anna este extraordinară, iar el se consideră foarte norocos că poate întemeia o familie alături de ea”, a declarat sursa respectivă.

„Este o experiență extraordinar de emoționantă, dar și înfricoșătoare”

Pe 23 septembrie, Jon Hamm a vorbit despre a fi tată la o vârstă mai înaintată în emisiunea „Today”. Prezentatorul Craig Melvin l-a întrebat dacă a primit deja sfaturi nesolicitate de la cei din jur, iar Hamm a răspuns râzând: „Da, foarte multe”.

Citește și: Ce mai face Armie Hammer la 5 ani de la scandalul de canibalism și agresiune sexuală. Cum a fost surprins actorul

Tot atunci, actorul a descris trăirile legate de venirea pe lume a copilului: „Cel mai frumos lucru pe care îl aud mereu este cât de mult te schimbă această experiență în bine, iar eu sunt entuziasmat. Am avut copii în preajmă toată viața. Am fost profesor, am nepoți și nepoate și toate cele. Așa că este o experiență extraordinar de emoționantă, dar și înfricoșătoare”.

Cum a început relația dintre Jon Hamm și Anna Osceola

Jon Hamm și Anna Osceola s-au cunoscut pe platourile de filmare de la „Mad Men”, iar relația lor a ieșit la iveală în anul 2020. În februarie 2023 s-au logodit, iar în luna iunie a aceluiași an s-au căsătorit în Anderson Canyon, California, exact în locul unde s-au turnat ultimele cadre ale serialului care l-a consacrat pe Hamm. Înainte de această căsnicie, el a avut o relație de 18 ani cu Jennifer Westfeldt, încheiată în 2015.

În perioada nunții din 2023, Hamm declara pentru The Hollywood Reporter că își dorește ca noul mariaj să aducă și copii în viața sa. „Sunt perfect conștient că am 53 de ani”, spunea el atunci. „Voi fi un tată în vârstă, dar asta este. Poate fi un lucru bun. Vom vedea.”

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News