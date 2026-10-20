Alex Cooper născut primul copil la 31 de ani. Prima imagine cu bebelușul

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Alex Cooper, prezentatoarea podcastului „Call Her Daddy”, a devenit mamă pentru prima oară la 31 de ani.

Alex Cooper a devenit mamă pentru prima oară

Alex Cooper și soțul ei, Matt Kaplan, au anunțat pe Instagram că au devenit părinții unui băiețel. Fotografia, însoțită de un emoticon cu o inimă albastră, îl înfățișa pe micuț odihnindu-se într-un costum gri pufos, cu fața în afara cadrului.

Cooper și-a făcut publică sarcina în luna mai, prezentându-și pentru prima dată burtica într-un slideshow pe Instagram. „Familia noastră”, a scris ea la momentul respectiv.

În luna următoare, Cooper le-a mărturisit ascultătorilor săi momentul în care a început să simtă „dorința” de a deveni mamă. Acest lucru s-a întâmplat „pe măsură ce timpul trecea, [cuplul] călătorea și [ei] își atingeau anumite obiective pe care [și le] stabiliseră”.

Cooper și-a amintit că i-a spus partenerului ei: „Singurul lucru care simt că ne lipsește cu adevărat în acest moment este un copil și să ne întemeiem propria familie împreună. Și nu m-am simțit niciodată mai pregătită”.

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Cum i-a dat vestea soțului ei că era însărcinată

Cooper i-a dat vestea lui Kaplan înmânându-i un test de sarcină pozitiv, spunându-i că speră să-i placă „cadoul”, deoarece „nu era rambursabil”.

Ea și-a amintit: „Părea atât de șocat. Apoi am început amândoi să plângem. Nici măcar n-am spus nimic în acel moment. Pur și simplu nu existau cuvinte. M-a tras în poala lui. Ne îmbrățișam, ne sărutam și plângeam.”

Ulterior, cuplul „a petrecut cea mai incredibilă noapte pe care [ea] o va prețui pentru totdeauna”.

După cum s-a relatat anterior, Cooper și Kaplan s-au confruntat cu zvonuri conform cărora căsnicia lor era în criză, aspect pe care ea l-a abordat în cadrul episodului. „Nimeni din viața noastră, nici prietenii cei mai apropiați, nici familia, nu se întreabă astfel de lucruri”, a spus ea, calificând speculațiile drept „o parte ciudată a meseriei pe care [ea] nu o apreciază”.

Cooper și Kaplan s-au cunoscut pe Zoom în 2020 și au început să se întâlnească după o cină de afaceri. Bărbatul a cerut-o în căsătorie în 2023, iar cuplul s-a căsătorit în Mexic în aprilie anul următor.

Foto: Instagram

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