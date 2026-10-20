Actorul John Boyega va deveni tată pentru prima oară. „Avem un bebeluș ‘la dospit’!”

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Actorul John Boyega, cunoscut la nivel internațional pentru rolul său din franciza „Star Wars”, a luat prin surprindere întreaga lume a cinematografiei. Departe de lumina reflectoarelor și de covorul roșu, starul în vârstă de 43 de ani s-a bucurat în cea mai mare discreție de viața de familie, iar acum se pregătește pentru cel mai important rol din viața sa: cel de părinte.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unui interviu emoționant acordat publicației The Guardian, unde actorul vorbea despre pierderea tragică a unui prieten din copilărie înainte de lansarea documentarului „Damilola: The Untold Story”. În timpul conversației, Boyega a dat marea veste, mărturisind că este deja un om însurat de „aproape doi ani” și că nunta a fost o ceremonie extrem de restrânsă și neconvențională.

Căsătorie în stil „Braveheart” și verighetă cumpărată de la Walmart

Fără petreceri grandioase sau decoruri extravagante, actorul a glumit pe seama modului în care s-a desfășurat momentul în care el și partenera sa și-au unit destinele. Mimând gestul de a înfige o sabie în pământ, Boyega a povestit cu umor: „Vii cu mine?”.

Simplitatea a caracterizat întreaga lor decizie, inclusiv alegerea simbolurilor iubirii lor. Starul are două seturi de inele, însă cel cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost achiziționat într-un mod complet spontan, dintr-un magazin obișnuit. „Asta este cea pe care am decis să o cumpărăm spontan, pentru că voiam doar să am inelul pe deget, așa că am mers la Walmart să îl luăm. A fost o vizită minunată la Walmart. Un salut special pentru Walmart Canoga Park!”, a povestit actorul cu entuziasm.

Deși nu au organizat încă o ceremonie tradițională nigeriană, Boyega a subliniat că își dorește o celebrare de proporții în viitor: „Fiecăruia dintre noi îi place ideea de a celebra ceva deja consolidat, în loc să sărbătorim doar începutul. Iar până atunci, va trebui să oprim toată Nigeria în loc pentru petrecere!”

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Urmează să vină pe lume un băiețel

Marea bucurie a familiei nu se oprește însă la verghite. Actorul din „Pacific Rim Uprising” a confirmat că el și soția sa așteaptă primul lor copil, un băiețel. Cu stilul său direct și plin de căldură, Boyega a dezvăluit: „Avem un bebeluș ‘la dospit’. Viața mea este complet, absolut împlinită din punct de vedere familial. Momentul a fost cum nu se poate mai potrivit.”

Deși starul nu a rostit numele soției sale în mod direct, s-a vorbit des despre Lashontae Heckard în ceea ce privește viața lui personală. Cei doi se urmăresc în exclusivitate pe Instagram, iar profilul parteneri sale afișează numele „Tae Boyega”, alături de fotografii recente care sugerează clar legătura strânsă dintre ei.

Prioritatea absolută: Prezența în viața de familie

Trecerea la statutul de tată aduce o schimbare de viziune profundă pentru actorul britanic. După ani plini pe platourile de filmare, Boyega mărturisește că își dorește mai mult ca oricând să își pună cariera pe plan secundar pentru a fi alături de cei dragi.

Întrebat despre cum se vede în noul rol de părinte, actorul a recunoscut că i se pare amuzant, dar că își cunoaște prioritățile clare: „Am încercat, pe cât posibil — mai ales după perioadele în care am muncit foarte mult —, să pun cariera pe plan secund. Au fost anumite momente în care am știut că este timpul pentru familie. Știi cum e, sunt lucruri de făcut.” Principala sa dorință pentru anii ce urmează rămâne una simplă, dar puternică: să se asigure că va fi un tată „prezent, consecvent și plin de iubire”.

Foto – Profimedia

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