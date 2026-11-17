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Mohamed Hadid se pregătește de nuntă pentru a treia oară. La 78 de ani, tatăl celebrelor modele Gigi și Bella Hadid s-a logodit cu Keni Silva, în vârstă de 43 de ani. Cei doi au făcut anunțul oficial la Dubai, în cadrul balului Vogue Arabia, unde viitoarea mireasă a apărut într-o rochie ivoire și a arătat tuturor inelul cu diamant primit recent.

Mohamed Hadid se recăsătorește pentru a treia oară

Cererea în căsătorie a avut loc la Los Angeles, în celebrul local The Polo Lounge. Omul de afaceri a pregătit momentul în secret și i-a cerut partenerei sale doar să se îmbrace elegant, fără să-i dezvăluie ce plănuise. Cei doi formează un cuplu încă din 2022.

„Ce iubesc la Keni este simplitatea ei, dragostea pentru viață și iubirea pe care le-o poartă copiilor săi. Cred că m-am îndrăgostit de ea aproape instantaneu, odată ce i-am înțeles sufletul – cât de frumoasă este nu doar la exterior, ci și în inima și în sufletul ei”, a spus Mohamed Hadid despre motivele care l-au atras la partenera sa.

La rândul său, Keni a explicat ce prețuiește cel mai mult la viitorul soț: „Ce iubesc cel mai mult la el, dincolo de sufletul său frumos, pasiunea extraordinară, generozitatea și visurile pe care continuă să le urmeze, este faptul că mă face mereu să râd. Îmi susține ambițiile, îmi încurajează visurile și mă lasă să zbor fără să încerce vreodată să-mi taie aripile”.

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Cine este Keni Silva

Keni Silva s-a născut în Rusia, a lucrat ca model, a apărut în show-ul TV „The Real Housewives of Orange County”, este autoare și oferă consiliere persoanelor aflate în divorț. A mai fost căsătorită în trecut cu un bărbat cu 30 de ani mai mare și are doi copii: Alexis, de 18 ani, și Joshua, de 14 ani.

„Dragostea nu are termen de expirare și nici visurile noastre. Poți să o iei de la capăt, poți să găsești din nou iubirea și, da, poți să ai în continuare propriul basm și un final fericit. Nu este vorba doar despre sărbătorirea logodnei noastre. Este și despre a le reaminti femeilor că povestea lor nu se termină odată cu divorțul”, a spus Keni Silva despre oportunitatea unui nou început.

Cei doi nu au ales încă ziua nunții și preferă să ia lucrurile pas cu pas.

„Ne permitem să ne bucurăm de acest moment minunat. Este ceva extraordinar în a nu te grăbi spre următorul pas și în a aprecia pur și simplu locul în care te-a adus viața”, a explicat viitoarea mireasă.

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Diferența de 35 de ani dintre ei a stârnit și comentarii critice, însă Keni nu le acordă importanță: „Dacă vezi două suflete frumoase care se iubesc și comunică, vârsta nu mai contează”.

Tot pe această temă, ea declarase anterior într-un interviu: „Uitați-vă la Cher, are 77 de ani și un iubit mai tânăr. Bravo ei! Lucrurile se schimbă. Pentru mine, personal, dragostea nu are vârstă. Vârsta este doar un număr. Eu am 41 de ani, dar încă mă simt ca și cum abia aș fi terminat facultatea. Mă simt tânără în interior. Este doar un număr. Cui îi pasă?”.

Pentru Mohamed Hadid, acesta va fi al treilea mariaj. Prima sa soție a fost Mary Butler, cu care a fost căsătorit între 1979 și 1992 și cu care are două fiice: Marielle (46 de ani) și Alana (41 de ani). Între 1994 și 2000, el a fost căsătorit cu Yolanda Hadid, alături de care îi are pe Gigi (31 de ani), Bella (30 de ani) și Anwar (27 de ani). De asemenea, magnatul mai are o fiică de 23 de ani, Aydan, dintr-o relație cu Terri Hatfield Dull, iar în 2019 a încheiat o altă logodnă, cu Shiva Safai.

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Sursă foto: Profimedia

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