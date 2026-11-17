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Theo Rose se află în centrul unei controverse aprinse după spectacolul „Acorduri ample”, susținut pe 12 noiembrie la Sala Palatului. Totul a pornit de la un fragment video filmat din public, în care apar copii îmbrăcați în uniforme de pionieri, interpretând celebrul cântec din epocă „Noi în anul 2000”. Imaginile, distribuite masiv pe rețelele sociale, au fost interpretate de o parte a publicului și de voci din spațiul public drept o formă de nostalgie sau glorificare a regimului comunist. În fața valului de critici, soțul artistei, regizorul Anghel Damian, dar și producătorul Codin Maticiuc au intervenit ferm pentru a lămuri mesajul real al show-ului.

Spectacolul lui Theo Rose, ținta unui val de critici în mediul online

În cadrul unuia dintre tablourile spectacolului „Acorduri ample”, gândit să reconstituie muzica și atmosfera anilor ’50–’80, pe scenă au urcat mai mulți copii în uniforme de pionieri. Secvența, ruptă din contextul celor două ore de spectacol și postată pe internet, a stârnit reacții dure.

Printre cei care au criticat momentul s-a numărat cercetătoarea Germina Nagâț, membru în Colegiul CNSAS, care a considerat că folosirea uniformelor de pionieri pe scenă banalizează dictatura și funcționează ca o formă de nostalgie sau propagandă comunistă.

De asemenea, în mediul online au apărut comentarii ale unor persoane care au susținut că reprezentarea artistică le-a reactivat traumele trăite în perioada dictaturii.

„Nu credeam să mai văd copii îmbrăcați în uniformă de pionier. Nu aveți nicio scuză. Ați vrut să șocați, să ieșiți în evidență cu orice preț. Ați reușit! Într-un mod scandalos!”, „Actul artistic a reactivat traume. Nu, nu am nevoie de așa ceva. Nu le mai vreau amintite. Au fost ani de umilință maximă”, „Din respect pentru victime, dar și având în vedere lipsa fondurilor alocate procesului de vindecare a traumelor provocate de regimul comunist, spectacolul trebuia conceput și organizat astfel încât să evite evocarea unor amintiri dureroase care ar fi putut provoca retraumatizarea acestora”, sunt câteva din mesajele internauților.

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Anghel Damian sare în apărarea soției sale

În fața acuzațiilor, Anghel Damian a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care a explicat că producția lui Theo Rose este, de fapt, un manifest anticomunist, iar clipul viral a fost scos complet din context. Regizorul a precizat că, în momentul respectiv, pe ecrane rulau imagini de la Revoluția din 1989, personajul Nicolae Ceaușescu era escortat, iar copiii își aruncau simbolurile comuniste — scena ilustrând eliberarea de sub dictatură, nu celebrarea ei.

„Soția mea, Theo, a construit un spectacol de două ore care este, probabil, unul dintre cele mai puternice manifeste anticomuniste pe care un artist mainstream din România și le-a asumat în ultimii ani. Acorduri Ample. Un spectacol în care, prin tablouri scenice, sunt prezentate ororile, abuzurile și traumele comunismului. În care sunt proiectate imagini de la Revoluție, sunt evocate victimele regimului, iar Theo își asumă public un discurs profund personal despre libertate, memorie și despre cât de important este să nu uităm”, a scris Anghel Damian pe Facebook.

Regizorul a subliniat curajul soției sale de a ieși din zona confortabilă a divertismentului și s-a arătat profund dezamăgit de faptul că inclusiv persoane din zona intelectualității au judecat spectacolul fără să îl vadă integral.

„Într-o societate în care artiștii de mare vizibilitate sunt adesea taxați pentru orice poziționare care depășește zona confortabilă a divertismentului, mi se pare că un asemenea demers reprezintă o dovadă extraordinară de curaj. Și spun asta inclusiv din perspectiva omului care știe cât suflet a pus în spectacolul ăsta și cât de mult a însemnat pentru ea. Și ce ajunge să circule pe internet? Un filmuleț de câteva zeci de secunde, rupt complet din context, prezentat ca și cum spectacolul ar glorifica exact regimul pe care îl condamnă. În momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revoluție, însoțite de un text despre victimele comunismului. Personajul din spectacol – Ceaușescu – era escortat, iar copiii care intrau pe scenă, îmbrăcați în uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui. Iar ceea ce mă întristează cel mai tare este că această deturnare absurdă de sens vine inclusiv din partea unor oameni care se revendică din zona intelectualității. Oameni care n-au văzut spectacolul, dar care au suficiente certitudini încât să judece un demers artistic de două ore pe baza câtorva secunde filmate din public”, a mai spus Anghel Damian.

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Anghel Damian, mesaj tranșant

Anghel Damian a tras și un semnal de alarmă cu privire la viteza cu care imaginile sunt consumate și judecate fără discernământ în era digitală și a inteligenței artificiale.

„Și mă întreb, cu o îngrijorare cât se poate de sinceră, încotro ne îndreptăm? Trăim într-o lume în care imaginile sunt consumate mai repede decât pot fi înțelese. În care indignarea vine înaintea curiozității, iar verdictul înaintea oricărei încercări de a afla adevărul. În curând, inteligența artificială ne va pune în fața unor imagini și filmări pe care nu le vom mai putea deosebi cu ușurință de realitate. Iar dacă noi, astăzi, nu suntem capabili să înțelegem contextul unei filmări autentice, ce vom face atunci când însăși autenticitatea imaginilor va fi pusă sub semnul întrebării? Dacă oameni care ar trebui să fie repere de discernământ și gândire critică nu au reflexul elementar de a se întreba «Oare am înțeles tot ce s-a întâmplat aici?», ce așteptări mai putem avea de la o societate în care educația și spiritul critic sunt deja atât de fragile?”, a continuat soțul lui Theo Rose.

În încheiere, Anghel Damian și-a exprimat mândria față de asumarea lui Theo Rose.

„Știu că, fiind soțul ei, ceea ce spun poate fi privit ca o reacție subiectivă. Și sigur că sunt subiectiv. O iubesc, o admir și știu cât a muncit pentru spectacolul ăsta. Dar tocmai pentru că o cunosc atât de bine, știu și cât de nedreaptă este distanța dintre ceea ce a vrut să transmită și ceea ce unii au ales să înțeleagă. Nu am nicio problemă cu critica. Cred că orice act artistic poate și trebuie să fie discutat, interpretat, chiar contestat. Dar ca să critici ceva, trebuie mai întâi să ai onestitatea de a încerca să înțelegi acel ceva. Și poate asta mă doare cel mai tare: că un spectacol despre pericolul manipulării, despre un regim care controla adevărul și despre nevoia de libertate a ajuns el însuși victima unei manipulări. Mi se pare de o ironie cumplită. Sunt mândru de Theo. Nu pentru că a făcut un spectacol perfect sau pentru că ar trebui să fie ferită de critică. Ci pentru că a avut curajul să spună ceva, să își asume un punct de vedere și să facă mai mult decât să urce pe scenă și să cânte. Iar eu cred că, într-o lume în care e din ce în ce mai simplu să taci ca să nu deranjezi, asta contează enorm”, a subliniat el.

Codin Maticiuc, despre show-ul lui Theo Rose

Și Codin Maticiuc, producător și susținător al proiectului, a intervenit în apărarea echipei, adresându-i-se direct Germinei Nagâț și acuzând-o că a criticat fără să se informeze. El a punctat că „Acorduri ample” este un musical-manifest care arată cât de grea era viața sub regimul Ceaușescu, menționând că, la finalul reprezentației, întreaga sală îl huiduie pe personajul dictatorului.

De altfel, numeroși spectatori care au fost prezenți la Sala Palatului au confirmat în mediul online că show-ul a avut un puternic impact emoțional și educativ: „Am fost în sală și spectacolul a fost foarte frumos! Se simțea emoție cu fiecare scenă și text apărut pe ecranul decorului, care povestea «cum era atunci». Eram mulți în sală care nu am trăit perioada comunistă și a fost o adevărată lecție de istorie, din punctul meu de vedere.”

„Am văzut spectacolul împreună cu fiica mea de 13 ani. Eu am prins din comunism, ea doar a citit sau învățat. Am plecat de la spectacol plângând. Eu, de bucuria faptului că România a avut curajul de a-și câștiga în 1989 libertatea, ea de bucuria faptului că nu a trăit nici măcar o clipă din copilăria mea”, a scris altcineva.

„A fost un spectacol deosebit de frumos, impresionant, cu multă muncă și eforturi, bine documentat și a transmis mesaje foarte clare și necesare generațiilor care nu au trăit în acea perioadă”, „Să scoți din tot contextul pionierii și să te faci că nu înțelegi mesajul concertului înseamnă să fii ticălos. Sau prost. Aș merge pe prima variantă.”, au comentat alți fani de-ai artistei care au fost prezenți la Sala Palatului.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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