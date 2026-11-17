Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Au trecut doi ani de când Andreea Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, s-a stins din viață la numai 17 ani. Durerea pierderii este la fel de mare pentru părinții adolescentei, care nu reușesc să se împace cu gândul că fiica lor nu mai este.

Igor Cuciuc, copleșit de durere la doi ani de la moartea fiicei sale

Nu este zi în care soții Igor și Diana Cuciuc să nu plângă după fiica lor, care a murit în anul 2024 la numai 17 ani. Cu atât mai dureroasă este ziua în care o comemorează și merg la cimitir cu inimile strânse. Cu lacrimi în ochi, Igor Cuciuc și soția sa au mers la mormântul fetei, unde au depus flori și i-au aprins o lumânare. Ulterior, cântărețul a publicat un mesaj emoționant, în care și-a mărturisit dorul și suferința.

Pe 15 noiembrie 2026 s-au împlinit doi ani de când Andreea Cuciuc a murit. Adolescenta avea doar 17 ani și era într-o perioadă frumoasă a vieții, cu multe planuri și visuri. Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet peste familie, iar de atunci Igor Cuciuc și soția lui încearcă să găsească puterea de a merge mai departe.

La doi ani de la tragedie, cei doi părinți au mers la locul de veci al fiicei lor și i-au adus un buchet impresionant de trandafiri albi, florile preferate ale Andreei. Artistul a povestit că momentul a fost unul extrem de greu și că nimic nu poate înlocui prezența fiicei sale.

În mesajul publicat pe Facebook, interpretul a vorbit despre dorul care nu se stinge și despre cât de greu îi este unui părinte să ajungă la mormântul propriului copil, în loc să îl poată strânge în brațe.

„DOI ANI DE CÂND NU EȘTI CU NOI, ANDREEA… 15 NOIEMBRIE – ZI NEAGRĂ PENTRU FAMILIA NOASTRĂ. Astăzi am venit la mormântul tău cu mama, cu sufletele zdrobite și cu ochii plini de lacrimi. Ți-am adus trandafirii tăi albi, florile tale preferate. Tu ai fost cea mai frumoasă floare a noastră. Lângă crucea ta era liniște… Se auzeau doar păsările și freamătul frunzelor. Pământul rece, iar tu… nu mai cânți. Nu se mai aude vocea ta, nu-ți mai vedem ochii, nu-ți mai auzim râsul. Privim doar fotografiile tale. Cum poate un părinte să vină la mormântul copilului său și să-i aprindă o lumânare, în loc să-l strângă în brațe? Doi ani de dor. Doi ani de lacrimi. Doi ani fără tine. Ne rugăm lui Dumnezeu și Îi cerem Maicii Domnului să aibă grijă de tine în Cer. Noi încercăm să mergem înainte, dar sufletul nostru a rămas lângă tine.

Îți vom face și cavou, și monument frumos, pe cinste, așa cum meriți. Nu l-am făcut din motivul că urma sa te exhumăm, și tot așteptăm permisiunea. Dar oricât de frumos va fi locul tău, nimic nu ne va aduce înapoi ochii tăi, vocea ta și îmbrățișarea ta. Astăzi au venit și colegii tăi, ți-au adus flori. Cei care te-au iubit nu te-au uitat. Ai fost o floare și vei rămâne floarea noastră de nu mă uita. Andreea, te iubesc. Te iubesc și te voi purta în suflet cât voi trăi. Veșnică pomenire, floarea tatei!”, a scris Igor Cuciuc, pe Facebook.

Gestul colegilor Andreei care l-a emoționat profund pe artist

Amintirea Andreei este păstrată vie nu doar de familie, ci și de oamenii alături de care adolescenta a studiat și și-a petrecut ultimii ani. Igor Cuciuc a povestit și despre un gest făcut de foștii colegi și profesori ai fiicei sale, care l-a impresionat profund. La examenul de stat la Dirijat Coral, aceștia au păstrat un scaun rezervat în memoria tinerei. Pentru tatăl ei, gestul a fost o dovadă că Andreea nu a fost uitată și că locul ei va rămâne mereu în sufletele celor care au cunoscut-o.

„Cât de dureros Doamne… La examenul de stat la Dirijat Coral, colegii și profesorii ți-au păstrat scaunul rezervat. Nu te-au uitat. Gestul lor arată că te poartă în suflet și că vei rămâne mereu parte din sufletul colegilor și a catedrei tale iubite care a fost ca și familia ta. Doamne, cât de greu este de acceptat… Nu există durere mai mare. Veșnic în inimile noastre”, a scris Igor Cuciuc, pe rețelele de socializare.

Citește și: Ilinca Simion a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume a ales George Simion pentru fiica sa

Citește și: Mihai Albu recunoaște că soția lui a vrut să renunțe la relație la începutul poveștii lor: „A fost o perioadă de cumpănă”

Cum a murit Andreea Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară din Chișinău

Andreea Cuciuc a murit pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani, în timp ce participa la o petrecere organizată după Balul Bobocilor, în Chișinău. Dispariția adolescentei a fost neașteptată și a provocat multă suferință în familia interpretului de muzică populară.

Citește și: Irina Sardeni este însărcinată pentru a șaptea oară. Stilista și soțul ei au sărbătorit 17 ani de căsnicie

Citește și: Fulgy, din nou în fața instanței. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost trimis în judecată pentru amenințare

Potrivit informațiilor prezentate ulterior de familie, decesul a fost provocat de o insuficiență cardiacă acută, pe fondul unor malformații congenitale ale inimii. Tânăra ar fi suferit un infarct miocardic. De asemenea, părinții au vorbit despre problemele cardiace cu care se confruntase Andreea și despre intervenția chirurgicală la inimă pe care aceasta o suferise cu aproximativ cinci ani înainte de tragedie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu familia Cuciuc

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News