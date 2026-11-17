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Problemele cu legea continuă pentru Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani. După ce în urmă cu doar câteva luni a fost externat din spitalul de psihiatrie „Alexandru Obregia”, tânărul se vede nevoit să revină pe holurile tribunalului, fiind inculpat într-un nou dosar penal.

Fulgy, inculpat într-un nou dosar penal

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut publicului drept Fulgy, a fost trimis în judecată sub acuzația de amenințare, infracțiune prevăzută de articolul 206 din Codul Penal.

Dosarul a fost deja înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din București, însă magistrații nu au stabilit încă primul termen de judecată.

Deși datele publice din portalul instanțelor nu oferă detalii explicite despre identitatea părții vătămate sau circumstanțele exacte ale faptei, toate indiciile duc către incidentul grav petrecut în luna aprilie a acestui an.

Atunci, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, Fulgy a lansat amenințări alarmante, susținând că a lăsat gazele deschise și că va arunca în aer blocul din Sectorul 3 în care locuia. Mesajele au declanșat o mobilizare de amploare a autorităților, imobilul fiind evacuat de urgență de forțele de ordine. Mai mult, la fața locului au intervenit negociatori din cadrul Poliției Capitalei, întrucât tânărul refuza să coopereze.

În cele din urmă, mascații au spart ușa apartamentului pentru a-l imobiliza.

„Deci, domnii poliţişti nu-şi respectă meseria! Au acoperit gaura! După cum am spus, sunt de la Poliţie, de la Poliţia Capitalei, de la Biroul de Negociatori! Încearcă să deschidă uşa! Şi au acoperit camera!”, spunea Fulgy în timpul intervenției forțelor de ordine.

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Ce pedeapsă riscă fiul Clejanilor

După incidentul din primăvară, Fulgy a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia”, unde a rămas internat sub tratament timp de aproape trei luni.

Acum, gestul său va fi analizat de judecători. Conform legislației în vigoare, infracțiunea de amenințare se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă penală.

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Rămâne de văzut dacă instanța va opta pentru o sancțiune financiară, așa cum s-a întâmplat în trecut, în dosarul în care a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise ,sau dacă va dispune o pedeapsă mai aspră, având în vedere istoricul său judiciar.

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Sursă foto: Instagram

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