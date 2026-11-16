Sora lui Gabi Bădălău, Sabina, reacționează la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: „Durerea nu justifică acuzațiile false”

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Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se ramifică după ce cântăreața a acuzat-o pe sora fostului soț că o vorbește de rău în fața fiului cel mic. Sabina a respinge acuzațiile și o îndeamnă pe artistă să se concentreze pe reconstrucția relației cu fiul său cel mic.

Sora lui Gabi Bădălău, Sabina, reacționează la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu

Sabina, sora lui Gabi Bădălău, răspunde acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu, care susține că aceasta ar fi contribuit la îndepărtarea fiului său, Nicolas, de ea. Într-o declarație pentru Spynews, Sabina a respins ferm aceste acuzații și a explicat intențiile sale reale.

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul său soț, Gabi Bădălău, continuă să atragă atenția publicului. Disputa, care durează de luni întregi, a luat amploare după ce Nicolas, fiul cel mic al cuplului, a rămas în grija tatălui său. Claudia a făcut eforturi repetate pentru a-l convinge pe copil să se întoarcă în Constanța, însă fără succes. Mai mult, în weekendul recent, cântăreața s-a prezentat la domiciliul familiei Bădălău, unde susține că nu i s-a permis să-și vadă fiul. Afaceristul o contrazice și spune că au petrecut timp împreună, dar că băiatul nu vrea să plece la Constanța cu mama lui.

Pe fondul acestei situații tensionate, disputele dintre cei doi au migrat și în mediul online. Au fost publicate imagini și videoclipuri menite să susțină pozițiile fiecărei părți implicate. Într-un astfel de clip, Gabi Bădălău a surprins o discuție între el, sora sa Sabina și Nicolas, ceea ce a provocat reacții din partea Claudiei Pătrășcanu.

Sabina: „Durerea nu justifică acuzațiile false”

Sabina susține că, de fapt, a încurajat întotdeauna o relație armonioasă între Nicolas și Claudia. „Înțeleg cu toată sinceritatea și fără nicio urmă de ironie cât de dureros trebuie să fie pentru o mamă ca propriul copil să nu-și dorească să o vadă. Nu mă bucură această situație și nu i-aș dori-o niciunei mame. Dar durerea cuiva nu justifică acuzațiile false și nici implicarea unor persoane care nu au nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă”, a declarat ea pentru Spynews.

În spiritul împăcării, Sabina a îndemnat-o pe Claudia să-și canalizeze energia către consolidarea relației cu fiul său, în loc să caute vinovați. „Nu-mi doresc să fiu parte din această poveste, nu caut atenție și nu am nimic de demonstrat nimănui. Dacă este permis un sfat nesolicitat, acela ar fi să-și concentreze energia asupra reconstruirii relației cu propriul copil, nu asupra căutării unor vinovați în afara acestei relații”, a adăugat Sabina.

Sabina a subliniat că nu a vorbit niciodată negativ despre Claudia în fața nepoților săi. Dimpotrivă, ea susține că i-a încurajat mereu pe cei mici să își păstreze o relație apropiată cu mama lor. „Nu am înstrăinat niciodată vreun copil de mama lui și nu am vorbit-o de rău în fața nepoților mei. I-am încurajat permanent să meargă acasă la mama lor. Acest lucru poate fi confirmat inclusiv de nepotul cel mare, care cunoaște foarte bine realitatea. Nu am avut niciodată un conflict personal cu această doamnă și nici nu-mi doresc să am”, a spus Sabina.

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Ce a acuzații i-a adus Claudia Pătrășcanu fostei cumnate

Acuzațiile Claudiei la adresa Sabinei ar fi pornit după ce Gabi Bădălău a publicat în mediul online un filmuleț. Artista a făcut mai multe declarații și a vorbit despre un episod în care și-ar fi așteptat copilul timp de cinci ore la poartă, fără ca acesta să fie scos afară.

„Uitați înregistrarea cu sora lui, care pune presiune pe fiul meu. Momentul în care eu eram la poartă și îmi așteptam copilul, cinci ore l-am așteptat, să mi-l scoată afară. L-au luat pe copil și au început să pună presiune pe el și să îl filmeze și să-l pună în mediul online”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

„Nu îți este rușine să îmi alienezi copilul?”

Artista a continuat seria acuzațiilor și a susținut că fiul ei ar fi supus unei presiuni emoționale de mai multe luni. „Ce să nu fie ok la mine? Care eu m-am ocupat de creșterea acestor copii. Nu îți este rușine să îmi alienezi copilul? Un copil care de cinci luni îl alienați și puneți presiune pe mintea lui, pe sufletul lui. Îl luați voi de-o parte, în loc să-l scoateți afară la mama lui, să vorbească cu mama lui. Îl iei tu de-o parte și îi spui și te joci cu mintea lui”, a transmis artista.

„Păi tu te auzi femeie ce spui? Păi tu îi slăbești încrederea fiului meu, nu mai are copilul ăsta încredere, îl faci să creadă că este vinovat pentru tot ce se întâmplă. Că nu merge el la școală? Păi voi îl țineți sechestrat. Copilului îi este frică de voi, îi este frică de tatăl lui. Îl scoate la poartă și îl filmează. Păi eu te întreb pe tine, ești și tu mamă, cum să îmi alienezi copilul în halul ăsta”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

„Încercați pe toate căile să vă jucați cu mintea acestui copil. Să vă fie rușine”

De asemenea, cântăreața i-a acuzat pe cei doi că i-ar fi spus lui Nicolas să îl considere fratele lui pe vărul său, băiețelul Sabinei.

„I-ați spus lui Nicolas că vărul mai mic este fratele lui. Îi puneți vărul în brațe și îi spuneți: «Ține-l pe frățiorul tău, joacă-te cu frățiorul tău». Frațiorul lui e aici, la Constanța, și îl așteaptă și îl iubește și îi e dor de el. Voi nu-l lăsați. Un singur frate are. Vărul e văr, fratele e frate. Încercați pe toate căile să vă jucați cu mintea acestui copil. Să vă fie rușine”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Foto: Instagram

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