Lino Golden rupe tăcerea după ce s-a spus că l-ar fi trădat pe Alex Velea: „Nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri!”

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Relația dintre Lino Golden și Alex Velea rămâne unul dintre cele mai comentate subiecte din industria muzicală românească, la ani buni de la ruptura care a zguduit echipa Golden Boy Society. După ce a fost din nou pus la zid în mediul online și acuzat că și-ar fi trădat mentorul care l-a lansat, Lino Golden a decis să reacționeze public, respingând ferm aceste etichete și dezvăluind că a făcut demersuri concrete, în privat, pentru a îngropa securea războiului.

Răspunsul lui Lino Golden la acuzațiile că „a mușcat mâna care l-a hrănit”

Deși Alex Velea a jucat un rol esențial în formarea sa artistică, oferindu-i sprijin profesional și găzduindu-l în casa în care locuia alături de Antonia și Mario Fresh, ruptura produsă în anul 2020 a lăsat urme adânci. Recent, un internaut i-a reproșat lui Lino Golden că trădarea este o greșeală de neiertat, moment în care artistul a ales să explice perspectiva sa printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Cântărețul a recunoscut că înțelege percepția publicului, dar a subliniat că adevărul din spatele plecării sale este cu totul altul și urmează să fie dezvăluit la momentul oportun.

„Primesc des această acuzație, primesc des acest comentariu. Cumva, că eu aș fi trădat sau aș fi făcut nu știu ce, că aș fi mușcat mâna care m-a hrănit. Și pot să o înțeleg din perspectiva tuturor. Eu, în locul vostru, aș zice la fel de mine. Nu a fost nicidecum așa, nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri pe care le voi povesti. A fost o perioadă foarte frumoasă, nu e nimic cu răutate, dar le voi povesti pe toate la timpul lor”, a explicat Lino Golden.

Tentativele eșuate de împăcare și atitudinea lui Alex Velea

Dincolo de reproșurile fanilor, Lino Golden a vorbit deschis și despre încercările sale de a repara legătura cu cel care l-a ghidat la început de drum. Artistul susține că a lăsat orgoliul deoparte și a făcut mai mulți pași spre reconciliere departe de ochii presei, însă eforturile sale nu au găsit ecou din partea lui Alex Velea.

„De-a lungul timpului am încercat să mă împac cu Alex Velea, am dat toate semnele din lume de împăcare și de plecat capul. În continuare are aceeași atitudine. E o diferență între dorința de împăcare doar pentru iertarea publică și dorința reală de împăcare, iar eu în privat am făcut demersurile”, a mai spus artistul.

Prins la mijloc în conflictul dintre Alex Velea și Mario Fresh

Declarațiile recente vin în completarea mărturisirilor sincere pe care Lino Golden le-a făcut în decembrie 2024, în cadrul podcastului moderat de Bursucu. Atunci, cântărețul a recunoscut că a greșit în gestionarea situației și a explicat că s-a trezit prins la mijloc între Alex Velea și Mario Fresh, fiind influențat atât de prietenul său, cât și de un anturaj toxic care a alimentat tensiunile.

„Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați. Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit, de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul. Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine”, mărturisea Lino Golden.

Totodată, artistul a ținut să precizeze că Alex Velea nu i-a făcut rău în mod direct, ci oamenii din jurul lor au agravat conflictul, motiv pentru care relația dintre ei a rămas blocată până în prezent, atât Velea, cât și Antonia blocându-l pe rețelele de socializare.

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„Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta. Nu a fost vina lui Alex, cât a fost vina anturajului prost din perioada aia care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea. Nu am mai vorbit cu Alex de atunci. Am momente care mă fac să zic de ce nu pun mâna pe telefon. În continuare mă au la block și el și Antonia. Eu am făcut pasul de împăcare. Din câte am înțeles și am auzit, pe mine are încă cea mai mare supărare”, a mai declarat Lino Golden.

Foto – Facebook / Instagram

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