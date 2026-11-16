Maria Constantin, mărturisiri despre lecțiile învățate după divorțul de Marcel Toader: „O femeie nu trebuie să se micșoreze pe sine pentru a încăpea în viața unui bărbat”

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Maria Constantin (39 ani) a vorbit deschis despre momentele dificile din trecut și despre felul în care separarea de regretatul Marcel Toader i-a redefinit viziunea asupra iubirii. Deși recunoaște că i-a fost teamă să mai facă pasul cel mare, artista spune că experiențele dureroase au ajutat-o să își descopere adevărata valoare și să își găsească, în cele din urmă, liniștea alături de actualul ei soț, Robert Stoica.

Maria Constantin, despre divorțul de Marcel Toader

La ani buni distanță de la unul dintre cele mai mediatizate divorțuri din showbizul românesc, Maria Constantin privește înapoi cu detașare. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că nu își dorește să redeschidă capitolele dureroase ale vieții sale, însă recunoaște că mariajul eșuat a lăsat urme și i-a oferit lecții esențiale despre respectul de sine și limitele sănătoase într-o relație.

Într-un interviu acordat recent pentru Cancan, artista a explicat că, în trecut, a făcut greșeala de a se neglija pe sine în încercarea de a salva o relație care nu mai funcționa. Astăzi, Maria Constantin este convinsă că o poveste de dragoste autentică nu trebuie să ceară niciodată sacrificarea propriei demnități.

„Cred că orice experiență intensă din viață lasă urme, iar o căsnicie care nu a avut finalul pe care ți l-ai dorit nu poate fi ștearsă pur și simplu cu buretele. Nu aș vrea să transform acest interviu într-o discuție despre trecut sau să redeschid capitole pe care le-am lăsat în urmă. Pot spune însă că am învățat multe despre mine, despre oameni și despre limitele pe care trebuie să le ai într-o relație. Dacă a rămas ceva, poate că este doar lecția de a nu mă mai pierde niciodată pe mine încercând să salvez o relație”, a declarat Maria Constantin.

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Ce compromisuri nu mai este dispusă să accepte

Artista a punctat ferm care sunt compromisurile pe care nu ar mai fi niciodată dispusă să le accepte într-un cuplu.

„Nu aș mai accepta lipsa de respect, minciuna, lipsa de asumare și sentimentul că trebuie să cerșești iubire sau atenție. Cred că o femeie nu trebuie să se micșoreze pe sine pentru a încăpea în viața unui bărbat. Nu aș mai accepta să-mi pierd liniștea încercând să demonstrez că merit să fiu iubită. O relație trebuie să fie un parteneriat, nu o competiție și nici o luptă pentru cine are ultimul cuvânt”, a subliniat Maria Constantin.

Privind spre felul în care gestiona conflictele sentimentale în urmă cu câțiva ani, cântăreața a mărturisit că obișnuia să ofere șanse repetate, sperând că lucrurile se vor schimba în bine. Cu timpul, însă, a înțeles că a ierta pe cineva nu înseamnă să rămâi într-un mediu care îți provoacă suferință.

„Am fost genul de femeie care a crezut foarte mult în oameni și în șansele pe care le poți oferi. Am iertat pentru că am iubit, pentru că am sperat și pentru că am crezut că lucrurile se pot schimba. Dar am înțeles că iertarea nu înseamnă obligatoriu și întoarcerea într-un loc în care ai suferit. Poți să ierți un om, să nu-i porți ranchiună, dar să alegi să nu-l mai ai în viața ta. Astăzi iert mai ușor, dar nu mai accept aceleași lucruri la nesfârșit”, a explicat Maria Constantin.

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De ce s-a temut Maria Constantin să ajungă din nou în fața altarului după separarea de Marcel Toader

Dezamăgirile acumulate după divorțul de Marcel Toader au făcut-o pe artistă mult mai precaută. Maria Constantin nu ascunde faptul că gândul unei noi căsătorii i-a provocat teamă, fiind conștientă că o viață în doi presupune mult mai mult decât entuziasmul începutului.

„Ar fi o minciună să spun că nu mi-a fost teamă. Atunci când ai trecut prin experiențe sentimentale care te-au dezamăgit, inevitabil devii mai precaută. Nu mai privești căsătoria doar prin prisma iubirii și a promisiunilor frumoase, ci te gândești și la tot ce presupune o viață în doi. Dar nu mi-am pierdut niciodată încrederea în iubire. Poate că am avut nevoie de mai mult timp ca să înțeleg ce îmi doresc cu adevărat. Astăzi sunt fericită că am avut curajul să mai dau o șansă iubirii. Nu cred că numărul încercărilor definește valoarea unei femei, ci capacitatea ei de a învăța, de a se ridica și de a fi fericită”, a mai spus cântăreața de muzică populară.

Curajul de a iubi din nou i-a adus artistei exact liniștea după care tânjea. Alături de actualul ei partener de viață, Robert, Maria Constantin simte că este apreciată exact așa cum este, fără să fie nevoită să aleagă între cariera muzicală și viața de familie.

„Robert mi-a oferit ceva ce, pentru mine, a devenit extrem de important: sentimentul de siguranță și liniște. Nu simt că trebuie să demonstrez permanent ceva, să mă justific sau să mă lupt pentru locul meu în viața lui. Mă acceptă așa cum sunt, cu personalitatea mea puternică, cu meseria mea, cu programul meu și cu toate provocările care vin la pachet cu viața de artist. Cred că diferența este că astăzi nu mai simt că trebuie să aleg între carieră și iubire. Am lângă mine un om cu care pot construi, râde, visa și trăi frumos. Iar pentru mine, asta înseamnă foarte mult”, a încheiat artista.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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