Marcel Andrei și Armina de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit în Tenerife și au petrecut pe o plantație de bananieri. Cine a condus-o pe mireasă la altar

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Marcel Andrei, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, și partenera sa, Armina, au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor. Sâmbătă, 14 noiembrie, la mai bine de un an de la cununia civilă, cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” s-au căsătorit religios în Tenerife, într-un decor de poveste pe malul oceanului, urmat de o petrecere complet neobișnuită, organizată chiar printre bananieri.

Marcel Andrei și Armina s-au căsătorit religios

Marcel Andrei și Armina au ales să își unească destinele în fața lui Dumnezeu departe de țară, alături de familie și de aproximativ 90 de prieteni apropiați, sosiți atât din România, cât și din Spania.

Pregătirile au fost puse la punct până la cel mai mic detaliu, Armina ajungând în Tenerife cu câteva zile înaintea marelui eveniment, însoțită de nașa ei, pentru a se asigura că totul iese impecabil. De asemenea, mama lui Marcel Andrei a zburat în Spania pentru a-i fi alături fiului ei în ziua cea mare.

Pentru ziua în care a devenit mireasă în fața altarului, Armina a strălucit într-o rochie albă, lungă, din satin, mulată pe corp. Ținuta a avut bretele căzute pe umeri și o crăpătură seducătoare pe picior, mascată discret cu dantelă. Mireasa și-a completat look-ul romantic cu o coroniță, un buchet de flori albe, bucle lejere lăsate pe spate și un machiaj natural.

Nici Marcel Andrei nu a optat pentru clasicul costum negru, alegând o ținută complet albă, lejeră, perfect adaptată peisajului exotic. De altfel, albul a fost regula de bază pentru toți participanții, mirii dorindu-și o atmosferă relaxată, fără rigiditatea nunților tradiționale.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am vrut ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, declara Marcel Andrei, înainte de eveniment, pentru Știrile Antena Stars.

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Ispita George Jaguarul, rol-cheie la nuntă

Slujba religioasă a avut loc chiar pe plajă, într-un cadru spectaculos, dominat de aranjamente din flori albe și de priveliștea oceanului. Unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale zilei a fost apariția lui George Jaguarul, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, care a avut un rol de onoare: el a fost cel care a condus-o pe Armina la altar.

Tot George Jaguarul a fost și cel care a publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele de socializare, surprinzând entuziasmul momentului. „S-au întâlnit legendele”, a spus acesta în clipurile distribuite online, fiind completat imediat de mirele Marcel Andrei: „Și unde mai exact? Oceanul negru de Tenerife”.

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Marcel Andrei și Armina, petrecere cu sarmale și muzică românească, într-o plantație de bananieri

După ceremonia de pe plajă, mirii și invitații s-au mutat la un restaurant cu totul atipic, amplasat chiar în mijlocul unei plantații de bananieri din Tenerife. Mesele și scaunele au fost așezate direct sub frunzele uriașe ale bananierilor, oferind un decor exotic spectaculos.

Chiar dacă peisajul a fost 100% tropical, atmosfera de la masă a păstrat spiritul autentic românesc. Marcel și Armina nu au renunțat la tradițiile de acasă, așa că invitații s-au bucurat de preparate culinare specifice României și au dansat pe muzică tradițională românească. Programul artistic a fost completat și de un cântăreț din Spania, care a întreținut voia bună până târziu în noapte.

Marcel Andrei și Armina și-au oficializat relația la starea civilă în anul 2024. Ulterior, cei doi au acceptat provocarea de a participa la „Insula Iubirii” pentru a-și testa dragostea, însă parcursul lor în emisiune a fost unul scurt.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Marcel Andrei cu Armina

Sursă foto: Instagram

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