Serghei Mizil, dezvăluiri fără perdea despre familia lui Petre Roman și regretatul Alexandru Arșinel. „La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude!”

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Cunoscut pentru stilul său direct, Serghei Mizil nu se ferește să spună lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre oamenii pe care i-a cunoscut de-a lungul anilor. Invitat recent la „Dan Capatos Show”, acesta a vorbit deschis despre viața din comunism și a făcut mai multe comentarii despre regretatul Alexandru Arșinel, dar și despre familia lui Petre Roman.

Ce spune Serghei Mizil despre regretatul Alexandru Arșinel

Mizil susține că realitatea din acele vremuri era cu totul alta față de lipsurile despre care actorul Alexandru Arșinel a vorbit în spațiul public. Din spusele lui, actorul ar fi beneficiat de o vilă în Cotroceni și de un trai lipsit de griji.

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Schimbul de replici din platou a fost următorul, conform cancan.ro:

Sergehi Mizil: „De ce să apari să spui chestiile astea, când ai dus-o bine? Comuniștii i-au dat vilă, că era actor mare. Spunea la televizor, când pleca, că mânca parizer și îi dădea nevastă-sa cu fierul de călcat pe gulerul cămășii, să moară păduchii.”

Dan Capatos: „Cine, Arșinel?”

Sergehi Mizil:: „Nu mai spune acum, că văd că știi.”

Totodată, Mizil a menționat că mai mulți artiști aveau parte de privilegii, vacanțe asigurate și mese gratuite, fără să dorească însă să le dezvăluie numele:

„Au fost cântăreți care au stat cu mine. Nu le dau numele, că nu vreau să mai zic. Unii stăteau pe gratis la mare, la Costinești. Toată vara acolo, pe gratis, toată iarna la munte, pe gratis, cu mâncăruri, cu focuri, plus deplasări”, a spus Serghei Mizil.

La polul opus, acesta a avut cuvinte de laudă pentru Nea Mărin, apreciindu-i sinceritatea legată de oportunitățile primite în carieră:

„Uite, de-aia îmi place de nea Marin. El a zis să le dea Dumnezeu sănătate la cei de acolo (n.r. clasa politică comunistă), că l-au inventat. A văzut toată lumea, a mers cu dansurile, și-a făcut școala. A spus că altfel probabil era la țară și juca pe prispă.”

„Petre Roman era dintre ăia care era cu partidul”

În cadrul aceleiași emisiuni, Mizil a demontat zvonurile privind un conflict cu fostul premier Petre Roman. Dacă față de acesta a arătat considerație, atitudinea Oanei Roman a stârnit nemulțumirea sa:

„Cu Petre Roman nu am nimic. Petre Roman era dintre ăia care era cu partidul. El era tovărăș cu cumnatul meu pe care, la Revoluție, l-a propus ministrul învățământului. Ei au fost și primii care și-au rupt carnetele. Eu nu am avut ce să rup, că nu aveam ce. Eu aveam carnet de la Pescăruș. Tatăl lui Petre Roman a fost un om foarte deștept. Nu știu cum vindeau banane, că au stat vizavi de mine, pe Kiseleff. La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude. Vila lui Băsescu, pe care și-a refăcut-o la Snagov, era a partidului și stăteau ei. Dar nu are importanță, pentru că tatăl lui Petre Roman a fost un om deosebit.”

Legat de declarațiile Oanei Roman despre greutățile prin care ar fi trecut familia sa, Mizil a concluzionat fără ocolișuri: „Nu am înțeles-o niciodată pe ea, de ce a avut chestia asta. Pentru că ea și la Revoluție… (…). Nu știu de ce a avut ea asta. Pe ăștia care au avut… nu înțeleg de ce să te dai victimă, că-l enervezi mai mult pe om când știe ce ai făcut” – a mai spus Mizil conform acleiași surse.

Foto – Facebook / Instagram

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