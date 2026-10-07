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Ce le transmite Oana Roman celor care îi spun că provine dintr-o familie privilegiată: „Nu mă invidiați. Sunt niște traume care nu trec”

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Anca Lupescu Redactor
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Oana Roman a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Deși spune că a reușit să rămână cu mintea sănătoasă, există traume care nu trec niciodată. Ea a fost invitată în podcastul Gabrielei Cristea și a povestit despre anii ’90, care i-au marcat adolescența și tinerețea.

Oana Roman, despre felul în care i-a marcat viața evenimentele din anii ’90

Oana Roman a vorbit cu Gabriela Cristea despre experiențele prin care a trecut când era adolescentă. Ea a mărturisit că a apelat la terapie timp de mai mulți ani, dar cu toate acestea, există răni care nu se vindecă niciodată complet.

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„Eu am rămas întreagă la minte, dar sunt niște traume foarte mari care nu trec niciodată”, a mărturisit Oana Roman.

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Influencerița spune că a încercat să înțeleagă ce i s-a întâmplat și să proceseze toate experiențele, însă a continuat să se întrebe, în acei ani, „de ce eu”.

„Mi-au furat adolescența, tinerețea.”, a explicat Oana Roman. 

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Oana Roman: „Nu mă invidiați”

Vorbind despre evenimentele politice petrecute în anii ’90, Oana Roman a spus că mulți oameni au văzut doar avantajele pe care le-au avut membrii familiei sale, fără să știe realitatea de zi cu zi.

„Nu mă invidiați pentru că nu știți ce a fost acolo cu adevărat”.

Ea a spus că perioada 1990-1991 a fost extrem de dificilă pentru familia ei, însă lucrurile s-au așezat după ce tatăl ei a revenit în prim-planul politic, în 1996.

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În perioada de tranziție a României de după 1989, vedeta a vorbit despre lucrurile pe care le-a făcut tatăl ei pentru țară. Ea s-a arătat mândră de contribuția tatălui ei la societatea românească și a vorbit despre schimbările din România de după Revoluție.

„A reușit să facă multe lucruri pentru România”.

Oana Roman a fost întrebată dacă are certificat de revoluționar, iar vedeta a spus clar că nu. 

În plus, ea a ținut să precizeze că nici ea, nici mama ei nu au avut un astfel de certificat și nu s-a pus problema să ceară unul. Aceasta a spus că doar Petre Roman a avut un astfel de certificat și a declarat că tatăl ei era îndreptățit să îl primească.

În urmă cu ceva timp, ea a povestit că a trecut printr-un coșmar când tatăl ei a plecat de acasă și nu s-a mai întors pentru mai bine de 2 luni.

„Ne-au scos din casă şi am stat în altă casă patru luni, cu lucrurile în mijlocul casei, cu unii care ne păzeau cu mitraliere. Nu doresc nici celui mai aprig duşman să trăiască ce am trăit atunci, înjurăturile, frica. Nu mai aveam familie, prieteni, casă. Pentru mine tata a plecat de acasă in 21 decembrie 1989 şi nu s-a mai întors la fel niciodată. A lipsit de acasă 64 de zile. 18 luni am trăit un coşmar, care nu s-a mai terminat niciodată. Noi de atunci nu am mai fost o familie. Mi-am pierdut toate reperele. Nici la joacă în Cişmigiu nu aveam voie. Nu am mai avut tată. Mergeam însoţită la şcoală. Am fost înjuraţi, jigniţi, şi acum sunt oameni care spun că Petre Roman a distrus imaginea României. Eu nu am fost om doi ani. Părinţii nu au realizat cât de rău eram eu, eram in depresie gravă. Mă îngrăşasem enorm. Plângeam de mă dădeam cu capul de pereţi”, povestea, în urmă cu ceva timp, Oana Roman.

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