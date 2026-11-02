Oana Roman ajunge pe masa de operație, după ani de amânări: „E musai să o fac din punct de vedere medical”

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După un parcurs remarcabil în care a reușit să slăbească vizibil și să dea jos încă 15 kilograme recent, Oana Roman este pregătită să facă un pas curajos și necesar pentru sănătatea ei. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că urmează să se supună unei intervenții chirurgicale complexe la nivelul abdomenului, procedură pe care a evitat-o multă vreme, dar care a devenit indispensabilă din motive strict medicale.

Oana Roman, din nou pe masa de operație

Oana Roman continuă procesul său de transformare, demonstrând o determinare de fier în ceea ce privește stilul ei de viață. Schimbările evidente din ultima perioadă, încununate de pierderea recentă a încă 15 kilograme, au readus însă în prim-plan o problemă de sănătate delicată, cu rădăcini adânci în trecut. Vedeta a mărturisit că nu mai poate amâna vizita la clinica de chirurgie, urmând să parcurgă o etapă decisivă pentru refacerea completă a zonei abdominale.

Deși adesea abdominoplastia este privită drept o procedură pur estetică, în cazul Oanei Roman situația este una complet diferită. Problemele acumulate de-a lungul anilor impun această operație ca pe o prioritate medicală, iar vedeta a stabilit deja o perioadă orientativă pentru intervenție.

Influencerița a explicat cu maximă deschidere motivele care o împing acum către sala de operație.

„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”, a mărturisit Oana Roman pentru Spynews.

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La un pas de tragedie după naștere

Originea acestei necesități medicale provine dintr-o dramă prin care fiica lui Petre Roman a trecut în urmă cu 12 ani. La doar două luni după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Isabela, Oana Roman a fost la un pas să își piardă viața în urma unor complicații severe apărute după operația de cezariană. La acel moment, au fost necesare intervenții chirurgicale de urgență, extrem de invazive, pentru a-i salva viața.

Tratamentul și intervențiile din acea perioadă au lăsat urme adânci, atât emoționale, cât și fizice, care îi limitează stilul de viață și în prezent.

Pe lângă disconfortul cotidian, structura peretelui său abdominal a fost serios afectată de traumele suferite, medicii fiind nevoiți să recurgă la montarea unei plase de susținere. În trecut, Oana Roman povestea detaliat care este starea fizică a abdomenului său și ce va rezolva viitoarea intervenție chirurgicală.

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„Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat”, a explicat vedeta.

Dacă planurile decurg conform așteptărilor, primăvara viitoare va marca sfârșitul unui capitol dureros pentru Oana Roman, permițându-i să lase definitiv în urmă traumele post-operatorii care i-au marcat ultimul deceniu.

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Sursă foto: Instagram

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