Valerie Lungu și-a pălmuit iubitul la Asia Express! Moment tensionat între influenceriță și Alex Gîlcă: „Mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții”

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Presiunea competiției Asia Express scoate la iveală trăiri intense și situații limită pentru concurenți. Aflați în plină cursă pentru marele premiu pe Drumul Mătăsii, Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă, au fost protagoniștii unui moment neașteptat în timpul unei probe artistice. Deși totul a pornit de la cerințele unui scenariu, gestul creatoarei de conținut a lăsat urme vizibile, iar reacția iubitului ei nu a întârziat să apară.

Valerie Lungu l-a pălmuit pe Alex Gîlcă la Asia Express

Pe măsură ce competiția se apropie de fazele decisive, provocările de la Asia Express devin tot mai solicitante din punct de vedere emoțional și psihologic. În cadrul unei etape recente, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit misiunea de a intra în pielea a două personaje și de a interpreta o scenă dramatică în fața unui regizor exigent.

Miza probei era obținerea ștampilei cu puncte, acordată doar dacă cei doi reușeau să redea cu fidelitate emoțiile cerute de scenariu. Una dintre indicațiile regizorale presupunea ca Valerie să își lovească partenerul peste față, un detaliu care a blocat-o inițial pe concurentă.

La începutul repetițiilor, influențerița a ezitat și a refuzat categoric să ducă gestul la capăt, simțindu-se stânjenită de ideea de a recurge la violență fizică, chiar și de dragul rolului. Conștient de importanța punctajului, Alex Gîlcă a fost cel care a insistat ca scena să fie jucată cât mai credibil.

Tânărul a încercat să o convingă pe partenera sa să respecte întocmai cerințele producției și să nu se teamă să joace până la capăt secvența, pentru ca rezultatul final să fie convingător în fața evaluatorilor.

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Gestul care a schimbat complet atmosfera

Încurajată de insistențele iubitului, dar luată prin surprindere de tensiunea momentului, Valerie Lungu a decis să treacă brusc la acțiune. Într-o fracțiune de secundă în care Alex Gîlcă nu era pregătit să primească lovitura cu toată forța, influențerița i-a aplicat o palmă zdravănă.

Dacă Valerie a încercat să detensioneze atmosfera zâmbind și tratând incidentul ca pe o simplă întâmplare de culise, Alex a fost vizibil deranjat de intensitatea gestului. Schimbul de replici care a urmat a trădat nemulțumirea evidentă a tânărului.

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„Mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții. Și asta m-a enervat”, a mărturisit Alex, șocat de realismul cu care partenera lui a pus în practică indicațiile regizorale. Incidentul a subliniat încă o dată că Asia Express pune la încercare nu doar condiția fizică a participanților, ci și comunicarea și răbdarea în cuplu. Ceea ce trebuia să fie un simplu exercițiu de actorie s-a transformat rapid într-un motiv de discuții aprinse între cei doi.

Sursă foto: Captură video

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