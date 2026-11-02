Detaliul bizar pe care doar cei atenți l-au observat pe costumul macabru purtat de Heidi Klum de Halloween 2026

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Heidi Klum (53 de ani) a aniversat 25 de ani de la prima sa petrecere legendară de Halloween cu o apariție de-a dreptul macabră. Supermodelul a demonstrat încă o dată că imaginația și curajul ei nu au limite, pășind pe covorul roșu complet de nerecunoscut.

Heidi Klum, costum macabru de Halloween

Fiecare sfârșit de octombrie vine la pachet cu o întrebare pe buzele tuturor pasionaților de modă și divertisment: „Oare ce costum va alege Heidi Klum anul acesta?”. În 2026, cu ocazia celei de-a 25-a ediții a petrecerii sale devenite emblemă în New York, supermodelul german nu s-a dezis de statutul de necontestată „Regină a Halloween-ului”.

Evenimentul organizat la localul Cathédrale din Manhattan a adunat celebrități din toate domeniile, însă toată atenția a fost captată de sosirea lui Heidi. Dacă în anii anteriori a uimit ca vierme uriaș, păun cu acrobați sau personajul E.T., de data aceasta conceptul a virat direct către genul horror grotesc.

Costumul din 2026 a fost o replică gigantică a propriei sale mâini stângi, „secționată” brutal la încheietură. Structura colosală o îngloba pe Heidi Klum în interior, doar trăsăturile feței sale fiind parțial vizibile printr-o „rană deschisă”, acoperită cu machiaj prostetic sângeros, tendoane expuse și detalii anatomice înspăimântătoare.

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Atenția la detalii a fost dusă la perfecțiune

Atenția la detalii a fost dusă la perfecțiune pe întreaga suprafață a costumului. Textura pielii a reprodus minuțios liniile din palmă, pliurile degetelor, venele proeminente și unghiile lungi, date cu o ojă vișinie impecabilă. Spre partea superioară a mâinii, zona secționată devenea de-a dreptul macabră, simulând mușchi sfâșiați, oase rupte și carne vie din care picura sânge fals pe tot parcursul serii.

Dincolo de ororile vizuale, apariția a ascuns și un omagiu romantic neașteptat: deși soțul ei, Tom Kaulitz, nu a putut fi prezent fizic din cauza unui turneu muzical, Heidi Klum a ținut să includă o replică fidelă a verighetei pe inelar și un tatuaj simulat cu numele lui, glumind în fața reporterilor că „o mică parte din Tom este alături de mine în această seară”.

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Luni de pregătiri pentru costumul lui Heidi Klum

O astfel de iluzie vizuală nu se realizează peste noapte. Heidi Klum a dezvăluit pentru presă că o echipă de 15 specialiști în efecte speciale și machiaj prostetic a lucrat timp de câteva luni la proiectarea și turnarea structurii.

În ziua marelui eveniment, aplicarea și ajustarea costumului au durat între 5 și 6 ore. Dincolo de aspectul spectaculos, ținuta a fost o adevărată probă de anduranță fizică.

„Fără îndoială, cel mai greu lucru a fost să-l car”, a mărturisit Heidi.

„Este extrem de greu și masiv, dar am privit propria mea mână într-o zi și m-am gândit: ‘Oare aș putea să-mi bag tot corpul într-o mână?’”, a mai spus ea.

Reacțiile invitaților și ale fanilor de pe rețelele sociale au oscilat între fascinație și fiori reci, confirmând că nimeni nu reușește să transforme Halloween-ul într-o veritabilă artă a grotescului mai bine decât ea.

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Sursă foto: Profimedia

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