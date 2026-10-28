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Amanda Martins, soția fotbalistului brazilian Wesley Franca de la AS Roma, a dezvăluit pe Instagram că a fost înșelată de nenumărate ori, inclusiv cu prostituate. Aceasta susține că a fost înșelată chiar și pe timpul sarcinii și că are dovezi care-i susțin afirmațiile.

Wesley Franca, acuzat de infidelitate

Amanda Martins, soția fotbalistului brazilian Wesley Franca (23 de ani), fundaș lateral al echipei AS Roma, a rupt tăcerea și a dezvăluit pe Instagram că a fost victima infidelităților repetate ale soțului său. Declarațiile ei au șocat atât Italia, cât și fanii sportivului.

„Nu m-a înșelat o dată, de două sau de trei ori. Au fost de nenumărate ori. Și nu a fost vorba de una, două sau trei fete. Au fost multe, inclusiv prostituate. Știu toate aceste lucruri nu din zvonuri sau destăinuiri, ci pentru că am văzut cu ochii mei. Am avut acces la telefonul lui. În timpul acelor întâlniri, a făcut poze și clipuri video, așa că am transferat totul pe telefonul meu”, a povestit femeia în mediul online.

Cei doi sunt căsătoriți și au o fiică împreună, însă relația lor a fost marcată de multiple episoade de infidelitate. Conform Amandei, Wesley și-a păstrat verigheta pe deget chiar și în timpul escapadelor.

„Până și în acele momente apărea cu verigheta pe deget, fără pic de respect”, a continuat ea.

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Amanda Martins, atacuri de anxietate din cauza soțului ei

Impactul emoțional al acestei situații a fost devastator pentru Amanda, care a recunoscut că a suferit atacuri de anxietate și a început să se învinovățească pentru comportamentul soțului său. Ea a vorbit deschis despre cum infidelitățile s-au extins chiar și în timpul sarcinii.

„Chiar și în timpul sarcinii am fost înșelată și abandonată. Nu am ieșit niciodată pe internet să fac publice aceste lucruri. Am acceptat totul în tăcere, am iertat și am încercat cu adevărat să construiesc o familie, să am o căsnicie solidă. Dar nu a funcționat”, a mărturisit ea.

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Problemele din relația lor nu s-au limitat la viața privată, ci au fost evidente și în public. Amanda Martins a povestit cum soțul său obișnuia să ceară numărul altor femei chiar și în restaurante sau alte locuri publice.

„Când observam anumite lucruri suspecte, el jura pe Dumnezeu și pe fiica noastră. La început nu aveam dovezi: era cuvântul lui împotriva cuvântului meu”, a adăugat Amanda.

„Am început să am atacuri de anxietate, ceva ce nu mi se mai întâmplase niciodată. Am ajuns chiar să mă învinovățesc de câteva ori”, a încheiat soția lui Wesley Franca.

În prezent, Amanda Martins și Wesley Franca sunt separați, deși divorțul oficial încă nu a fost finalizat.

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Sursă foto: Instagram

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