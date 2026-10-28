Andreea Marin, val de critici după ce a atacat pretențiile tinerilor la angajare. „Te întreabă de la prima întâlnire ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”

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Declarațiile recente ale Andreei Marin referitoare la pretențiile tinerilor la interviurile de angajare au stârnit un val intens de controverse în mediul online.

Fosta prezentatoare TV a criticat dur candidații care își doresc beneficii încă de la primul contact cu angajatorul, evocând propria sa experiență din trecut, când a lucrat luni de zile fără nicio remunerație pentru a-și face o carieră. Poziția sa a împărțit rapid internetul, atrăgând numeroase critici din partea utilizatorilor care consideră viziunea sa ca fiind ruptă de realitățile economice actuale.

Nemulțumirile exprimate de vedetă la evenimentul dedicat antreprenorilor

Invitată în cadrul unui eveniment destinat mediului de afaceri, Andreea Marin a adus în discuție comportamentul candidaților aflați la început de drum, arătând că este nemulțumită de prioritățile pe care aceștia le au atunci când se prezintă la o primă discuție pentru un post.

În viziunea sa, accentul este pus greșit pe facilități și bunuri materiale, înainte ca viitorul angajat să demonstreze ce este capabil să facă practic. Critica sa a fost formulată direct, vedeta mărturisind că a ajuns la limita răbdării cu privire la această atitudine.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”, a declarat Andreea Marin.

Pentru a-și susține teoria conform căreia performanța se clădește prin sacrificiu și dorință pură de a învăța, antreprenoarea a evocat un episod din propriul parcurs profesional, amintind de vremurile în care a acceptat să profeseze fără niciunfel de plată.

„Mi s-a spus de la început: «O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul»”, a povestit ea, adăugând că acea perioadă de muncă intensă a ajutat-o să devină omul de afaceri și profesionistul de astăzi.

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Reacții acide și acuzații de mentalitate învechită în mediul online

Imediat după ce fragmente din discursul său au fost distribuite pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, secțiunile de comentarii s-au umplut de mesaje critice. Mii de internauți au contestat vehement ideea că tinerii ar trebui să accepte să muncească pe gratis sau să fie condamnați pentru că își doresc să știe condițiile de bază ale locului de muncă.

Publicul a catalogat drept inacceptabil ca o persoană publică să promoveze astfel de practici, atrăgând atenția asupra costurilor reale ale vieții, precum chiria, facturile sau cheltuielile zilnice pe care un tânăr le are de suportat singur.

Unul dintre utilizatorii platformei a reacționat tăios la adresa declarațiilor făcute, sintetizând nemulțumirea generală legată de exploatarea forței de muncă sub pretextul formării profesionale.

„Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați. Păi, cine vine să lucreze pe degeaba? Omul vrea să știe care sunt condițiile de muncă înainte să semneze un contract, la fel cum și tu vrei să știi ce competențe are, de-a lungul-de-latul, de-aia îți trimite CV-ul”, a comentat un internaut.

Alte voci au subliniat că întrebările legate de locul de parcare sau echipamentele de lucru nu reprezintă un moft, ci elemente esențiale pentru desfășurarea unei activități civilizate, iar o persoană care își cunoaște valoarea are dreptul să ceară claritate de la primul interviu.

Valul de nemulțumire a arătat o prăpastie uriașă între mentalitatea generațiilor mai vechi de antreprenori și așteptările tinerilor de astăzi, pentru care munca neremunerată și lipsa unor condiții elementare de lucru nu mai pot fi privite drept o dovadă de ambiție, ci forme de precaritate profesională.

Foto – Facebook

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