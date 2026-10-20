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Violeta Bănică, schimbare notabilă după un an la New York! De ce a slăbit 7 kilograme fiica Andreei Marin: „N-ai răbdare, n-ai timp, dar e… e ok”

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.  Actualizat 20.10.2026, 12:40
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Stabilită de mai bine de un an în Statele Unite ale Americii, unde urmează cursurile unei facultăți de Drept, Violeta Bănică a revenit recent în țară pentru o scurtă vizită de doar două zile. Fiica Andreei Marin a lipsit special de la cursurile din metropola americană pentru a-i fi alături mamei sale la evenimentul anual „Gala Nu Există nu se poate”, după ce anul trecut programul încărcat o împiedicase să fie prezentă.

Prezența sa la București a atras toate privirile, tânăra vorbind deschis despre adaptarea la viața peste Ocean, despre diferențele din sistemul de învățământ, dar și despre schimbările fizice neașteptate prin care a trecut.

Adaptarea la sistemul american de învățământ

Procesul de acomodare în mediul academic american a fost unul extrem de facil pentru Violeta, care s-a arătat profund impresionată de deschiderea cadrelor didactice și de modul în care acestea interacționează cu studenții. Lipsa barierelor de statut și abordarea prietenoasă a profesorilor au ajutat-o să se integreze rapid în noul mediu de studiu.

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„În America îmi plac foarte mult profesorii. E genul ăla de ‘close-knit community’. Nu există într-un fel nicio barieră sau diferență de statut între student și profesor și atunci ai o conversație în care e parcă e prietenul tău. Și pe mine, cel puțin, chestia asta mă ajută enorm când ai un expert în domeniu care vine și vorbește cu tine de parcă tu te cunoști cu el de 20 de ani.

Mi se pare proximitatea asta atât de benefică pentru orice mediu de învățare și… na, mă bucur foarte tare că sunt acolo și în genul ăsta de environment, că nici nu mai am cuvintele corecte”, a mărturisit Violeta Bănică, potrivit Spynews.ro.

Violeta Bănică la gala „Nu există nu se poate!” 2026 (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Schimbările din alimentație și pierderea în greutate

Pe lângă succesul pe plan academic, mutarea la New York a adus provocări majore în ceea ce privește stilul de viață și regimul alimentar. Obișnuirea cu mâncarea procesată și bogată în grăsimi din mediul urban american s-a dovedit a fi un obstacol dificil.

Refuzul de a consuma preparatele grase din oraș a determinat-o să își pregătească singură mesele, ceea ce a dus la o scădere neașteptată în greutate.

 

„Mâncarea de aici e mai bună, mâncarea de aici e mai ieftină, cazarea de aici e mai ieftină. Cultura, oamenii, România e țara mea, românii sunt oamenii mei și nu există niciun loc mai frumos decât acasă. Există o glumă care se numește ‘Freshman 15’, adică ai pune 15 kilograme în primul an de facultate și eu în schimb am slăbit șapte!

Mâncarea e foarte grasă și atunci eu nu pot s-o mănânc, nu pot să mă adaptez și prefer să gătesc acasă, dar din ce gătesc eu acasă, mănânc. N-ai răbdare, n-ai timp, dar e… e ok. Mama dintotdeauna mi-a zis că sunt prea slabă, prea slabă. Deci am rămas prea slabă și acum sunt și minus șapte! Mi-aș dori să stau mai mult acasă”, a adăugat tânăra.

Foto – Facebook / Instgaram

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