Fetița Cristinei Cioran a ajuns la Terapie Intensivă după ce a leșinat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ema: „N-a mai putut să respire”

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Fetița Cristinei Cioran a ajuns de urgență la spital și a fost internată la Terapie Intensivă după ce s-a simțit său și a leșinat. Micuța, în vârstă de 5 ani, nu a mai putut să respire după ce, ceea ce părea a fi o răceală banală, a evoluat rapid.

Fetița Cristinei Cioran, de urgență la spital

Cristina Cioran este mama a doi copii, Ema și Max, pe care îi are din relația cu Alex Dobrescu. În timp ce bărbatul se află la închisoare, actrița s-a mutat la Constanța, orașul ei natal, unde locuiește cu mama ei, care o ajută să își crească micuții.

Zilele trecute, actrița a ajuns de urgență la spital cu Ema, după ce fetița s-a simțit rău și nu a mai putut respira. Totul a început cu o banală tuse, care s-a transformat rapid într-o pneumonie severă.

După o noapte în care a tușit, Ema a început să respire tot mai greu, lucru care a îngrijorat-o pe Cristina Cioran.

„Am luat-o de la grădiniță, a tușit puțin, dar a tușit așa… Ce să zic, nu m-am îngrijorat, că era doar o tuse de asta de aer rece. M-am gândit că se poate agrava și am ținut-o sub observație și m-am trezit că a doua zi, mă rog, a tușit peste noapte și a doua zi deja avea wheezing”, a spus ea pentru Spynews.

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Starea Emei s-a agravat rapid

Starea Emei s-a agravat rapid, astfel că mama ei s-a grăbit să o ducă la spital pentru investigații și un tratament adecvat. Cristina Cioran a precizat că fiica sa a ajuns la Terapie Intensivă după ce nu a mai putut să respire bine și a leșinat de câteva ori.

„A doua zi deja avea wheezing și deja respira mai greu. Și la prânz am plecat la spital. Ne-am internat de urgență la Terapie Intensivă. Foarte repede s-a deteriorat, foarte repede n-a mai putut să respire. Deci a fost groaznic, groaznic”, a mai spus vedeta.

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Ema a fost conectată la aparate de oxigen și i s-au pus perfuzii după ce medicii au diagnosticat-o cu pneumonie acută.

„Am stat cu aparat de respirat, am intrat în Terapie Intensivă cu pneumonie acută, a leșinat de câteva ori, a făcut perfuzie, oxigen. Ce să zic, am trăit niște momente foarte intense. Acum suntem bine, ne-am externat la cerere, ținem tratamentul. Trebuia să ajung acasă la cel mic”, a mai povestit Cristina Cioran pentru publicația menționată anterior.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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