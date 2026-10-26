Ploșnițe, depistate la Spitalul ”Socola” din Iași. Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete: „Siguranța pacienților și a personalului medical nu este negociabilă”

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași după ce un pavilion a fost infestat cu ploșnițe. El a cerut controale extinse pentru a verifica respectarea normelor sanitare.

Ploșnițe, depistate la Spitalul Socola din Iași

Alexandru Rogobete a efectuat, duminică, o vizită neplanificată la Spitalul de Psihiatrie „Socola” din Iași, determinat de informațiile alarmante vehiculate în presă.

„Deși această vizită nu era inclusă în programul oficial al deplasării mele la Iași, în această dimineață am decis să merg personal la fața locului, pentru a vedea care este situația reală. Am discutat cu conducerea spitalului și am vizitat pavilionul în cauză”, a explicat ministrul într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, primele măsuri au fost deja luate: „Din primele constatări, conducerea unității sanitare a reacționat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienți și au fost demarate procedurile de dezinsecție și reabilitare a spațiilor afectate”.

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Controale extinse în tot spitalul

După ce a evaluat personal situația, ministrul Sănătății a anunțat trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru verificări ample la Institutul „Socola”. Investigațiile vor analiza nu doar situația pavilionului afectat, ci și implementarea măsurilor de prevenție și respectarea normelor sanitare în întreaga unitate medicală.

„Vreau să fie foarte clar: siguranța pacienților și a personalului medical nu este negociabilă! Astfel de situații nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate. Ele trebuie semnalate, investigate și rezolvate rapid, cu responsabilitate și transparență. Nu caut vinovați înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijența acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol”, a subliniat acesta în mesajul său.

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Ministrul Sănătății a reiterat importanța tratării cu seriozitate a tuturor problemelor care pot afecta sănătatea pacienților și a personalului medical. În plus, Alexandru Rogobete a cerut ca situațiile de acest tip să fie gestionate cu promptitudine, transparență și profesionalism, pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Sursă foto: Shutterstock

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