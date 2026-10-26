Mariana Moculescu o duce din nou în instanță pe Nidia, după ce judecătorii nu i-au dat câștig de cauză: „Nu vreau să îi iau ceva copilului meu”

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Mariana Moculescu continuă lupta în instanță cu fiica sa, Nidia, după ce cererea pentru pensie de întreținere i-a fost respinsă. În ciuda deciziei nefavorabile, fosta soție a lui Horia Moculescu a depus apel și speră la o reconciliere familială.

Mariana Moculescu, din nou în instanță cu Nidia

Mariana Moculescu refuză să renunțe la lupta legală cu fiica sa, Nidia, chiar dacă, recent, instanța i-a respins cererea de obținere a unei pensii de întreținere. Deși decizia judecătorilor a fost împotriva sa, Mariana continuă să spere că va obține o hotărâre favorabilă, notează Spynews.

Relația dintre cele două a fost mereu marcată de tensiuni, iar situația nu pare să se îmbunătățească, în ciuda speranțelor că dispariția lui Horia Moculescu ar fi adus o reconciliere.

Într-un live pe TikTok, Mariana a explicat că nu își dorește să-i ia bani fiicei sale și nici să o rănească.

„Nu e vorba că vreau să îi iau copilului ceva, că vreau să îi fac eu un rău. E copilul meu, în primul rând (…) Eu nu mi-am dat în judecată copilul (…) Ideea nu este că vreau să îi iau ceva copilului meu, vreau să locuiesc împreună cu copilul meu, vreau să stau împreună cu copilul meu, vreau să trăiesc în ultima parte a vieții, cât a mai rămas, cu copilul meu (…) Mie mi-a fost furat acest copil din toate punctele de vedere: și spiritual, și fizic”, a declarat aceasta.

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Mariana Moculescu a apelat la o ordonanță președințială pentru a urgenta procesul cu Nidia, susținând că se află într-o situație financiară dificilă. Cu toate acestea, instanța a considerat cererea neîntemeiată și a respins-o.

Noi încercări pentru o reconciliere legală

În ciuda deciziei nefavorabile, Mariana Moculescu nu renunță. A înaintat un apel împotriva hotărârii judecătorești și așteaptă un nou termen stabilit pentru luna octombrie. Deși timpul trece, ea își păstrează speranța că instanța îi va da câștig de cauză.

Relația dintre cele două a avut mereu de suferit, iar distanțarea lor a devenit mai evidentă în timp. Fosta soție a lui Horia Moculescu și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a reconstrui legătura cu Nidia și de a petrece mai mult timp împreună, însă metodele alese au provocat controverse.

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Povestea dintre Mariana și Nidia Moculescu este una complicată, marcată de neînțelegeri și conflicte. Femeia susține că fiica sa i-a fost „furată” atât spiritual, cât și emoțional, și că tot ce își dorește este să recupereze timpul pierdut.

Între timp, Nidia a ales să păstreze tăcerea în fața acestor acuzații, evitând să comenteze public situația.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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