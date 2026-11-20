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Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a oferit o primă reacție oficială după ce a fost trimis astăzi în judecată de Poliția Militară în dosarul cunoscut drept „Elicopterul”. Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, oficialul respinge ferm toate acuzațiile și susține că statul român nu a suferit niciun prejudiciu în urma înlocuirii aparatului de zbor.

Reacția lui Raed Arafat după ce a fost trimis în judecată

Raed Arafat subliniază că își menține poziția exprimată încă de la debutul anchetei și consideră că demersul judiciar nu are bază reală.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „Precizare publică”, șeful DSU susține că este nevinovat: „Având în vedere informațiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”.

În mesajul său, șeful DSU explică contextul operațiunii care face obiectul dosarului și invocă decizii anterioare ale instanțelor, care i-au dat dreptate în privința măsurilor asigurătorii.

„Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operațiune. De asemenea, reamintesc că instanțele de judecată au pronunțat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora”, a adăugat Raed Arafat.

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Argumentul instanței invocat de șeful DSU în privința acuzației de contrabandă

Pentru a-și susține nevinovăția, Raed Arafat a citat chiar din motivarea unei hotărâri judecătorești pronunțate anterior în acest caz, arătând că introducerea elicopterului în țară s-a făcut transparent, cu notificarea prealabilă a autorităților vamale.

„Este deosebit de relevant ceea ce a reținut deja o instanță de judecată în motivarea uneia dintre aceste hotărâri: «Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.»”, a punctat oficialul.

În viziunea lui Raed Arafat, această constatare desființează acuzația de contrabandă, eventualele neclarități putând fi încadrate cel mult în sfera fiscală.

„Consider că această constatare judiciară este esențială și contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală”, a mai precizat el.

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Ce urmează pentru Raed Arafat

Raed Arafat a ținut să reamintească faptul că trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare și a dat asigurări că își va continua activitatea profesională în mod normal. Totodată, el a explicat că se află în străinătate, motiv pentru care nu poate răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

„Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații. Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare. În acest moment mă aflu în afara țării, participând la o ședință de lucru, motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanților presei. Voi reveni cu precizări suplimentare, dacă va fi cazul, atunci când va fi posibil”, a conchis șeful DSU.

Sursă foto: Hepta

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