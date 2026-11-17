Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a stârnit numeroase discuții în spațiul public, iar ținuta partenerei acestuia, Ioana Fâșie, a atras atenția invitaților și a telespectatorilor. Printre cei care au remarcat apariția s-a numărat și Traian Băsescu. Prezent la TVR 1, fostul președinte a comparat evenimentul de la Oradea cu botezul organizat recent de social-democratul Alfred Simonis.

Traian Băsescu laudă ținuta Ioanei Fâșie de la nunta fiicei lui Bolojan

În cadrul emisiunii „Dialoguri libere”, Traian Băsescu a oferit o perspectivă relaxată asupra celor două petreceri.

„Este spectacol, mi se pare că e un subiect minor, nu cred că trebuie să ne ocupăm de botezuri și nunți. Sunt omenești, fiecare și-a arătat ce a vrut să arate, unii prosperitate, cum au fost cei de la PSD, cei de la liberali parcă sobrietate”, a afirmat fostul președinte.

Deși a precizat că nu consideră că nunțile și botezurile politicienilor ar trebui să ocupe atât de mult spațiu în dezbaterea publică, Traian Băsescu a mărturisit că a urmărit imaginile televizate și a fost impresionat de felul în care a arătat Ioana Fâșie.

„Și dacă mă întrebați pe mine, care m-am uitat ca un pensionar la televizor, pot să vă spun că partenera domnului Bolojan arăta superb și a avut o rochie superbă. Mi-a plăcut și cum arăta, foarte frumoasă rochia. Eu sunt un pensionar liber de constrângeri de partid. Deci spun ce gândesc”, a declarat Traian Băsescu în emisiunea ”Dialoguri libere” de la TVR 1.

Declarația fostului președinte a atras atenția prin aprecierea directă făcută la adresa partenerei lui Ilie Bolojan. Acesta a remarcat atât eleganța Ioanei Fâșie, cât și alegerea vestimentară, fără să intre în polemicile legate de prețul ținutei sau de amploarea evenimentului.

Citește și: Igor Cuciuc, mesaj plin de durere la mormântul fiicei sale, Andreea. Tânăra a murit în urmă cu doi ani: „Ai fost cea mai frumoasă floare a noastră”

Citește și: Ilinca Simion a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume a ales George Simion pentru fiica sa

Cât a costat de fapt rochia purtată de partenera lui Ilie Bolojan

Apariția Ioanei Fâșie la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a devenit unul dintre subiectele intens discutate în mediul online. Partenera fostului premier a ales o rochie lungă, într-o nuanță de albastru regal, cu o croială elegantă și detalii ample în zona umerilor și a bustului.

Ținuta este creația designerului român Ana Radu și este modelul „Draped Column Gown”. Rochia a fost prezentată în spațiul public la prețuri diferite, unele publicații vehiculând sume de ordinul miilor de euro.

În acest context, Ioana Dogioiu, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan și șefa comunicării PNL, a intervenit pentru a clarifica informațiile apărute în presă. Aceasta a precizat că rochia costă 5.500 de lei pe site-ul creatoarei și a criticat relatările în care au fost vehiculate alte sume.

„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro. (…) De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a precizat Ioana Dogioiu, și a acuzat „presa de partid” de rea-credință.

Aceasta a susținut că informațiile despre prețul real al creației vestimentare fuseseră transmise redacțiilor și că prezentarea unor sume diferite nu ar fi fost o simplă eroare de documentare.

Citește și: Irina Sardeni este însărcinată pentru a șaptea oară. Stilista și soțul ei au sărbătorit 17 ani de căsnicie

Citește și: Fulgy, din nou în fața instanței. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost trimis în judecată pentru amenințare

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, eveniment cu aproximativ 400 de invitați

Comentariile lui Traian Băsescu au venit după nunta Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a liderului liberal, care s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, și a reunit aproximativ 400 de invitați.

Printre cei prezenți s-au numărat mai mulți lideri liberali, printre care Emil Boc, Vasile Blaga și Dan Motreanu, dar și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

Sursă foto: Bihoreanul.ro, captură video TVR

Urmărește-ne pe Google News