Mihai Albu recunoaște că soția lui a vrut să renunțe la relație la începutul poveștii lor: „A fost o perioadă de cumpănă”

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Relația dintre Mihai Albu și soția sa, Elena, a trecut prin încercări dificile încă de la primele întâlniri, însă a reușit să se transforme într-o căsnicie solidă și armonioasă. Într-un interviu plin de sinceritate, cei doi au vorbit deschis despre perioada în care au fost la un pas să renunțe, despre motivele reale care i-au apropiat, dar și despre contrastul puternic dintre temperamentele lor, care le completează perfect viața de familie.

Începuturile marcate de greutăți și momentul în care Elena a vrut să se retragă

Povestea lor de dragoste a debutat într-un cadru neobișnuit, la spital, acolo unde Elena i-a acordat ajutor medical mamei designerului. Dincolo de primele momente de conexiune, parcursul lor nu a fost deloc liniștit, fiind umbrit de probleme grave de sănătate în familie. Presiunea uriașă resimțită de Elena, prinsă între programul de la serviciu, viața de mamă și sprijinul acordat în familia lui Mihai, a adus-o în pragul de a ceda.

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Mihai Albu a povestit cu emoție despre acea perioadă critică într-un interviu pentru viva.ro: „Nu am un parcurs liniştit încă de la începutul relației, mereu apărea câte o situație dificilă. Mai bine de jumătate de an, până am pierdut-o, a fost legată de starea de sănătate a mamei, cu multiple internări, cu recuperarea la domiciliu, iar prin toate aceste momente am trecut împreună.

Elena a avut un moment de ezitare după câteva luni de relație, pentru că era din rău în mai rău cu mama, iar ea nu mai făcea față simultan programului de la serviciu, vieții de mamă și situației mele și chiar a vrut să se retragă. Însă tot ea a organizat lucrurile, am adus ajutoare pentru mama și astfel a început să ne acordăm timp nouă. Deși a fost o perioadă de cumpănă, faptul că am traversat-o împreună a făcut să ne consolideze relaţia.”

Ce i-a cucerit reciproc și cum se completează cei doi soți

Dincolo de momentele tensionate de la început, admirația mutuală a fost cea care a pus bazele unei legături profunde. Mihai a fost cucerit de pragmatismul și forța de care Elena a dat dovadă, în timp ce pe aceasta din urmă a atras-o vulnerabilitatea și timiditatea designerului.

Mihai Albu a descris-o pe partenera sa cu multă admirație: „Apariția ei m-a surprins total descoperit, nu mă așteptam să-mi stârnească emoții și sentimente. A venit deschisă, naturală, nu era un date, ea a realizat asta, și eu știam, dar după ce am vedut-o am vrut mai mult.

Mi-a părut o femeie puternică, orientată, hotărâtă, pragmatică, obișnuită să gestioneze lucruri și să găsească soluții. Asta m-a atras mult la ea în primele ore petrecute împreună, se întâmpla la spital, poate și cadrul nu îi permitea să aibă o altă conduită.

Însă cu timpul am descoperit-o în toată splendoarea ei, profesionistă, femeie preocupată de carieră, mamă și om sensibil, implicată, care participă activ la construirea relației, cu iniţiativă, un om pe care te poți baza.”

La rândul său, Elena a fost fascinată de contrastul pe care l-a descoperit la partenerul său de viață: „M-a surprins timiditatea lui și o anumită stângăcie în reacțiile pe care le avea în prezenţa mea. Nu mă așteptam să descopăr asta la el. Era însă foarte educat, cu maniere impecabile, iar simpatia lui pentru melamine era atât de evidentă încât nu știa să o ascundă. Avea ceva aproape adolescentin în felul în care își trăda trăirile. De-a lungul timpului, a insistat să-mi arate că mă place și că mă dorește și a făcut-o constant. O face și astăzi. În același timp, are o latură profund introvertită, este riguros, analitic și critic. Mă fascinează tocmai această dualitate a lui – exuberanță și sobrietate, vulnerabilitate și control.”

Deși au temperamente diferite – Mihai fiind mai rezervat și analitic, în timp ce Elena este spontană și exuberantă –, cei doi subliniază că fundamentul relației lor stă în aceleași principii de viață și în obiectivele comune legate de binele familiei. Tensiunile sunt rare și sunt depășite rapid prin comunicare, argumente raționale și multă înțelegere reciprocă.

Foto – Facebook / Instagram

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