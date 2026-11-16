Emil și Oana Boc, apariție rară împreună în public. Cei doi au purtat ținute asortate la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

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Emil Boc și soția acestuia, Oana Boc, au fost prezenți la nunta din Oradea a fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria Bolojan, cu Daniel Bota. Primarul Clujului a atras toate privirile, mai ales că acesta a fost însoțit de partenera sa, iar aparițiile celor doi în public sunt rare.

Emil și Oana Boc, prezenți la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Sâmbătă a fost zi de sărbătoare în familia lui Ilie Bolojan. Fiica sa, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, în vârstă de 34 de ani, fost jucător la FC Bihor. Cununia civilă s-a ținut la Primăria Oradea, urmată de slujba religioasă de la Biserica cu Lună și de o petrecere la sala Palazzo, un local care poate găzdui în jur de 400 de invitați.

La eveniment au fost alături de miri Ilie Bolojan, partenera sa, Ioana Fâșie, precum și mama miresei, Florentina Bolojan.

Printre oaspeți s-au numărat primarul Clujului, Emil Boc, și soția lui, Oana. Căsătoriți de 26 de ani, cei doi au venit îmbrăcați în aceeași nuanță: primarul a purtat un costum bleumarin, iar soția sa a ales o rochie în aceeași culoare, asortată cu o haină neagră.

La petrecere au mai participat și alți oameni din administrație și politică, printre care primarul din Oradea, Florin Birta, alături de soția sa, dar și senatorul Vasile Blaga.

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Ioana Dogioiu, despre ținuta purtată de Ioana Fâșie

După apariția imaginilor de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, în care apare și partenera fostului premier, Ilie Bolojan, în spațiul public a început să se vorbească despre prețul ținutei Ioanei Fâșie. După ce s-a spus că ar fi costat mii de euro, Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, a venit cu clarificări.

„Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire (sincer, nu știu ce își imaginau, cunoscând omul) pentru cei care sperau la o revanșă după „festivalul șinșilei”. Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat!”, a scris Dogioiu pe Facebook, făcând referire la botezul fiului lui Alfred Simonis, la care au participat liderii PSD.

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„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan. De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a continuat ea.

Ioana Dogioiu a precizat că sumele uriașe apărute sunt doar exagerări, în încercarea de a discrimina PNL și pe fostul premier Ilie Bolojan.

„Și, ca să fie clară dimensiunea intenției presei de partid, toți cei care au difuzat „informația” despre rochia de mii de dolari/euro au primit încă de aseară precizarea de mai sus. Unde vedeți minciuna promovată în continuare, să știți că nu este vorba despre o eroare sau despre lipsă de documentare, ci despre crasă rea-credință. Și disperare”, a mai scris aceasta în mediul online.

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Sursă foto: Gândul, Bihoreanul, Facebook Oana Boc

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