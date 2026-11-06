Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au căsătorit. Ce detalii a dezvăluit actrița despre cununie

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Paula Chirilă și Dan Giuvelic au decis să facă pasul cel mare după aproape trei ani de relație. Cei doi au programat cununia civilă la Primăria Otopeni, vineri, 6 noiembrie, de la ora 13:00, potrivit informațiilor apărute în presă. Evenimentul este organizat într-un cerc restrâns, doar cu familia și prietenii apropiați, iar mirele s-a ocupat personal de buchetul pe care actrița urma să îl vadă abia în fața ofițerului de stare civilă.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic se căsătoresc

Actrița în vârstă de 51 de ani anunțase încă din toamnă că evenimentul va avea loc până la sfârșitul anului, dar a preferat să nu dezvăluie data exactă.

„Cred că asta va rămâne cel mai bine păzit secret al nostru. Tot ce vă pot dezvălui este că va avea loc anul acesta, într-un cadru foarte restrâns, cu cei mai apropiați oameni de sufletul nostru”, a declarat Paula Chirilă pentru Libertatea.

Cât despre petrecere, vedeta a explicat că își dorește ceva simplu și relaxat, fără pretenții exagerate.

„La nuntă sper să gătească altcineva, fiindcă eu mi-am rezervat rolul de mireasă și vreau să mă țin de el! Mi-ar plăcea să mâncăm bine, fără să transformăm meniul într-un examen de cultură gastronomică. Iar tortul trebuie să fie bun, nu doar fotogenic! Avem deja destule persoane care trebuie să dea bine în poze!”, a spus actrița.

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Cum s-au cunoscut actrița și logodnicul său

Cei doi s-au cunoscut la teatru, unde Dan Giuvelic lucra ca regizor tehnic. Diferența de 15 ani dintre ei a surprins-o la început pe actriță, însă lucrurile au mers rapid, iar după trei luni locuiau deja împreună.

„El era regizor tehnic la teatrul respectiv și și-a aruncat ochii spre mine și a zis «hmm». Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis «aoleu»”, povestea Paula în emisiunea „Furnicuțele”.

Relația lor a fost cerută în căsătorie în luna iunie, dar a stârnit și reacții răutăcioase pe internet din cauza diferenței de vârstă, mai ales după o vacanță petrecută în Grecia. Dan Giuvelic a ținut să le răspundă direct criticilor printr-un clip pe rețelele sociale.

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„Eu cred în karma. Fiecare primește ce aruncă în Univers!”, a transmis acesta, menționând că sunt fericiți și că fiecare om ar trebui să își vadă de propria viață.

Sursă foto: Instagram

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