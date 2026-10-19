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Daiana Prodan, fosta concurentă a sezonului 8 din emisiunea Insula Iubirii, a decis să-și facă publică noua poveste de iubire, după ce, pentru o vreme, a ales să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. După despărțirea de Rareș Petre, alături de care a trăit o relație intens mediatizată, tânăra pare să-și fi regăsit liniștea sufletească.

Daiana Prodan are un nou iubit

Daiana Prodan a postat recent pe rețelele de socializare o fotografie care a oficializat relația cu noul ei partener, Rafael Mance. Imaginea, distribuită și de acesta, a atras rapid atenția fanilor, care au remarcat chimia evidentă dintre cei doi.

Reacțiile pozitive și curiozitatea față de noul cuplu nu au întârziat să apară, iar gestul lor a fost interpretat ca o declarație clară a seriozității relației.

Deși acum radiază fericire, Daiana Prodan nu a avut întotdeauna parte de liniște în dragoste. Relația sa cu Rareș Petre, începută înainte de participarea la Insula Iubirii, a fost urmărită cu interes de telespectatori. Deși inițial păreau să fie un cuplu solid, experiența din Thailanda și urmările emisiunii au scos la iveală probleme de comunicare care, în cele din urmă, au dus la despărțire.

„Nu mai formăm un cuplu, nu. Nu ne-am înțeles, pur și simplu. Nu puteam să rămânem împreună, dacă nu ne înțelegeam deloc (…) După ce s-a difuzat emisiunea la TV, parcă eu nu mai puteam să-l tratez la fel (…) Am ținut foarte mult în mine și cred că asta a dus, de fapt, la ruperea relației”, a declarat Daiana Prodan în cadrul emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni.

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Cine este Rafael Mance

Rafael Mance, originar din Oradea, nu este o figură cunoscută în lumea mondenă, dar are un parcurs profesional impresionant. Absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea, acesta și-a completat studiile cu un master în managementul organizației.

În prezent, bărbatul activează în domeniul managementului afacerilor, combinând cariera cu pregătirea academică continuă.

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Daiana Prodan pare să fi găsit un nou capitol fericit alături de Rafael Mance. Deși detaliile despre începuturile relației lor rămân discrete, poza lor împreună și mesajele subtile din mediul online sugerează că aceasta este o etapă promițătoare pentru fosta concurentă.

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Sursă foto: Instagram

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