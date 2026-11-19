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Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, s-a căsătorit și și-a botezat fetița în cadrul unui eveniment emoționant, alături de familie și prieteni.

Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit și și-a botezat fetița

Simona Butură, fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 8, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Recent, ea a sărbătorit două evenimente speciale: căsătoria cu partenerul său și botezul fetiței lor, Melisa. Momentul a fost marcat de emoție, eleganță și prezența unor prieteni dragi.

Simona, care a devenit mamă pentru prima oară în august 2026, a organizat o petrecere plină de bucurie pentru a celebra aceste clipe unice. Evenimentul s-a remarcat printr-o atmosferă intimă, dar plină de strălucire, iar vedeta a atras toate privirile într-o rochie albă, mulată, accesorizată cu un voal lung, ce i-a conferit un aer regal. Micuța Melisa, sărbătorita serii, a fost o adevărată apariție, cucerind inimile invitaților.

„Să te ocrotească Dumnezeu mereu, puiul meu! Abia aștept să crești și să ne uităm împreună la filmulețul ăsta și să-ți povestesc despre acest moment în care ne-ai umplut sufletele de bucurie. Te iubim”, a fost mesajul emoționant publicat de Simona pe Instagram, însoțit de un videoclip cu mai multe momente de la eveniment.

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Simona Butură, dezvăluiri despre experiența nașterii

Alături de ea au fost câțiva dintre colegii de la Insula Iubirii. Iustina Loghin, Cornel Luchian și Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru, au fost prezenți pentru a-i fi aproape în această zi memorabilă. Prietenia lor, legată pe parcursul emisiunii, s-a dovedit a fi una de durată.

Simona Butură a povestit, în exclusivitate pentru Spynews, despre experiența nașterii. Aceasta a mărturisit că sprijinul pe care l-a primit din partea soțului său a fost esențial. „Începând cu nașterea, totul a decurs foarte bine. Am avut multe frici înainte, însă experiența m-a surprins plăcut, de la intrarea în spital și până la externare. Eu mă simt foarte bine, iar recuperarea decurge la fel de bine. Sincer, uneori nici nu simt că am trecut printr-o naștere”, a declarat ea.

Deși a devenit cunoscută pentru participarea la Insula Iubirii, unde a participat alături de Claudiu Dragotă, viața Simonei a luat o nouă direcție după încheierea emisiunii. Relația lor nu a rezistat, iar acum Simona trăiește o poveste de dragoste alături de soțul ei, alături de care a întemeiat o familie frumoasă.

Foto: Instagram/@simona.valentinaa

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