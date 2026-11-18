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Magda Pălimariu a cerut intervenția Poliției după un conflict cu soțul ei, afaceristul Ionuț Eriksen, stabilit în Norvegia. Pe 19 noiembrie, instanța va decide asupra menținerii ordinului de protecție împotriva acestuia.

Magda Pălimariu de la Pro TV a cerut un ordin de protecție împotriva soțului ei, Ionuț Eriksen

Contactată de VIVA!, Magda Pălimariu a oferit o primă reacție după ce s-a aflat că a cerut un ordin de protecție împotriva soțului ei, Ionuț Eriksen.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Magda Pălimariu, prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV, trece printr-un moment dificil în viața personală. Conform informațiilor obținute de Cancan și disponibile pe Portal.just.ro, vedeta a apelat recent la ajutorul Poliției în urma unei dispute conjugale cu soțul său, Ionuț Eriksen. Situația tensionată dintre cei doi a dus la emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva omului de afaceri norvegian.

Căsătoriți din 2021, Magda și Ionuț Eriksen au împreună un băiețel, pe nume Aksel. Relația lor, desfășurată în mare parte la distanță, a fost mereu discretă, iar nunta lor a avut loc în secret. Totuși, un conflict recent i-a adus în atenția publicului, după ce Magda a mărturisit autorităților că se simte amenințată. Măsura de protecție emisă împotriva soțului său urmează să fie analizată mâine, 19 noiembrie, de Judecătoria Buftea, unde acesta a depus o contestație.

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Cu ce se ocupă Ionuț Eriksen în Norgevia

Într-un interviu anterior acordat emisiunii „La Măruță”, Magda a vorbit despre relația lor și despre adaptarea la viața în Norvegia, unde s-a mutat pentru o perioadă după căsătorie. „Este român, a făcut studiile aici, s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”, a povestit ea.

Ionuț Eriksen, o figură marcantă în lumea afacerilor internaționale, este stabilit de mulți ani în Norvegia și are o carieră impresionantă. El ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo și a deținut poziții importante în cadrul organizațiilor economice europene din Norvegia. Portofoliul său include afaceri de succes în diverse domenii, inclusiv servicii stomatologice.

Foto: Instagram; VIVA!

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