Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gio Benitez, în vârstă de 41 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai postului american ABC News, trece printr-o perioadă delicată după ce a aflat că suferă de o afecțiune cardiacă serioasă. Deși duce un stil de viață activ, are grijă la alimentație și nu fumează, vestea a venit ca un șoc total și i-a declanșat episoade severe de anxietate.

Gio Benitez, diagnosticat cu o boală cardiacă

Jurnalistul, celebru pentru aparițiile sale din cadrul emisiunii „Good Morning America”, a descoperit problema în urma unei discuții cu medicul cardiolog Tara Narula, colega sa de trust. La recomandarea acesteia, prezentatorul a efectuat o tomografie pentru determinarea nivelului de calciu coronarian, o investigație menită să depisteze depunerile din arterele inimii.

Rezultatul a indicat un scor de 137 – o valoare care semnalează un risc cardiovascular crescut, în condițiile în care un scor ideal este zero, iar orice depășește pragul de 100 necesită atenție medicală imediată.

„Nu-mi venea să cred. Celelalte analize fuseseră bune, iar acum mă confruntam cu cea mai mare teamă a mea. Cum era posibil să mi se întâmple asta?”, a declarat Gio Benitez pentru People.

Citește și: Gabriela Cristea a oferit o replică tranșantă, după ce a fost acuzată că ar face orice pentru bani: „Există o limită”

Citește și: Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară, la 43 de ani

Teama care i-a provocat atacuri de panică lui Gio Benitez

Impactul emoțional a fost amplificat de faptul că bolile de inimă au marcat profund familia jurnalistului. Bunica sa s-a stins din viață la 61 de ani în urma unui infarct, iar o mătușă și doi unchi s-au confruntat, la rândul lor, cu probleme cardiace grave la vârste tinere.

Din acest motiv, timp de o săptămână după primirea diagnosticului, prezentatorul a trăit cu spaima că ar putea muri în somn, confruntându-se cu atacuri de panică aproape în fiecare noapte.

„Am avut atacuri de panică aproape în fiecare noapte, timp de aproximativ o săptămână după ce am aflat. Soțul meu adormea sau eu eram singur într-o cameră de hotel, pentru că eram plecat cu serviciul, și atunci începeam să mă gândesc la ce era mai rău. Oare mi se va întâmpla și mie în noaptea asta? Asta e? O să închid ochii și n-o să-i mai deschid niciodată?”, a mărturisit el.

În prezent, Gio Benitez urmează un tratament specific pentru reducerea riscului cardiovascular, iar veștile sunt îmbucurătoare: analizele recente arată o evoluție pozitivă, iar jurnalistul spune că și-a recăpătat liniștea.

Citește și: Elena Cârstea, internată de urgență la Spitalul Floreasca. De ce a revenit artista în România și ce se întâmplă acum cu ea

Citește și: Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu, la cuțite din nou: „E un prost neinformat!”. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi

Ce este boala coronariană și de ce poate apărea fără simptome

Boala coronariană apare atunci când pe pereții arterelor care alimentează inima cu sânge se depun grăsimi, colesterol și alte substanțe (plăci de aterom), îngustând vasele de sânge și reducând fluxul de oxigen către mușchiul cardiac.

Afecțiunea poate evolua ani la rând fără semne evidente, însă în stadii avansate provoacă dureri în piept, dificultăți de respirație sau chiar infarct miocardic.

Pe lângă colesterolul ridicat, hipertensiune, diabet, fumat sau sedentarism, moștenirea genetică joacă un rol major – motiv pentru care boala poate afecta chiar și persoanele tinere, cu un stil de viață sănătos. Tratamentul combină medicația pentru scăderea colesterolului cu monitorizarea atentă a stilului de viață.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News