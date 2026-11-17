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Florin Grozea, membru fondator al trupei Hi-Q, a rememorat recent în podcastul moderat de Mihai Morar perioada în care s-a rupt parteneriatul muzical cu Marius Moga. În anii de glorie, pe lângă activitatea trupei din care mai făceau parte Mihai Sturzu și Dana Nălbaru, cei doi băieți dezvoltaseră împreună cu Moga o divizie puternică de producție, semnând proiecte muzicale de succes precum Simplu, Akcent, Sistem sau TNT.

Florin Grozea, despre ruptura de Marius Moga

Rolurile din acea formulă fuseseră descrise anterior chiar de Mihai Sturzu: el venise „cu banii”, Moga „cu talentul”, iar Grozea „cu munca, foarte multă muncă”. Însă echilibrul s-a destrămat rapid după plecarea Danei Nălbaru.

Grozea a explicat contextul acelei veri: „Apoi pleacă Dana din trupă, noi reușim să ne găsim un job de vară la o televiziune, la Prima TV, e emisiune de vară, la mare”. Întoarcerea la studio le-a adus însă o surpriză neplăcută.

„Nu-i chiar așa, n-a fugit cu lucrurile, dar așa este. Anul ăla a fost foarte greu, Dana plecase, noi chiar atunci aveam nr. 1 în radio, ”Dor de tine, dor de noi”, aveam un studio unde produceam trupe ca Akcent, Simplu, Sistem, am lansat TNT, care era de la zero produsă de noi, deci noi eram și pe zona de producători, și muzicali, dar și pe zona de albume”, a povestit Florin Grozea.

Separarea s-a produs pe neașteptate, iar vestea a venit prin intermediul casei de discuri: „Deci noi făceam o treabă foarte faină, a plecat Dana, în două-trei luni a plecat Marius Moga, și-a făcut studio separat, fără să ne anunțe, am aflat de la Dan Popi, care era, care e și acum, șeful casei de discuri, si mi-a zis: ”Am primit o factură de la voi, care e pe altă firmă, de Alba Iulia. Când am văzut asta, mie mi-a picat fisa că e Moga.”

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Marius Moga, reacție neașteptată

A urmat o discuție directă între cei trei parteneri.

„Aveam 24 de ani, nu știam să manageriez treaba asta, pur și simplu m-a luat tare prin surprindere. I-am spus și lui Mihai, ne-am dus și la Marius, Marius a început sa plângă, nu-mi dau seama de ce. Adică aș spune că îi părea rău și lui, el avea 21 de ani sau 20 de ani, aș spune ca a făcut-o din instinct sau n-a gândit-o până la capăt, și noi, când ne-am dus la el, adică nu ne-am dus agresiv, ne-am dus: ”Băi, împreună am pornit în treaba asta, ce se întâmplă?” Probabil că a avut remușcări, sau poate a plâns ca să ne manipuleze, nu vom ști niciodată, și ăla a fost momentul când l-am scos din compania pe care o fondasem împreună, pe Marius, și Marius și-a fondat studio separat și așa mai departe, dar asta a fost”, a detaliat artistul.

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Mihai Morar l-a întrebat dacă au urmat ani de zile în care nu și-au vorbit, iar Grozea a recunoscut fără ocolișuri: „Da, a fost scandal, mai ales eu! Cred că țin pică mai mult decât Mihai. Mihai este un tip mai flexibil. Da, iertător”.

Lecțiile și experiențele din acea perioadă complicată au fost abordate de Florin Grozea și în cartea sa recentă, „Strategia R.I.S.E.”, un volum dedicat tiparelor psihologice și umane.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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