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Valerie Lungu a stârnit un val de reacții după ce a mărturisit că momentele tensionate și ieșirile nervoase din timpul competiției Asia Express 2026 au fost, de fapt, o strategie gândită alături de partenerul ei, Alex Gîlcă, pentru a genera audiență. Explicațiile sale nu au convins-o însă pe Vica Blochina, fostă concurentă a show-ului, care a taxat-o public cu o ironie tăioasă.

Valerie Lungu, despre reacțiile acide din emisiunea Asia Express

După încheierea competiției Asia Express 2026, unde a ajuns până în marea finală alături de Alex Gîlcă, Valerie Lungu a încercat să ofere o nouă perspectivă asupra comportamentului său din emisiune. Deși pe parcursul celor două luni de filmări a fost implicată în numeroase conflicte, atât cu localnicii, cât și cu alți concurenți precum Maurice Munteanu, Mirela Vaida sau Raluca Bădulescu, influencerița susține că totul a fost regizat pentru camerele de filmat.

Invitată în cadrul podcastului „Face to Face”, Valerie Lungu a explicat că, în realitate, ea și Alex Gîlcă formează un cuplu extrem de liniștit, iar certurile au fost fabricate la îndemnul lui, pentru a nu părea plictisitori pe micul ecran.

„Mai isterizez și eu din când în când ca să fac puțin audiență, ca să fac și eu puțin… ceva material la televizor. Că dacă tăceam chiar nu arăta nimic. Noi eram destul de plictisitori, noi suntem destul de plictisitori, aș zice, eu și Alex. Dacă el e foarte liniștit, și eu cu el sunt foarte liniștită. Eu cu Alex nu prea ne certam. Mai făcea el seara când ajungeam la cazare și zicea: trebuie să ne gândim ce se dă la televizor. Și zice: Trebuie să ne certăm. Mă uit la el și zic: Și pe ce vrei să ne certăm? Și zice: Nu știu, pui, tu găsește, că tot timpul găsești”, a declarat Valerie Lungu.

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Replica tăioasă a Vicăi Blochina

Declarațiile influenceriței nu au trecut neobservate de Vica Blochina. Cu experiența participării sale la Asia Express în sezonul din 2018, vedeta a reacționat pe rețelele de socializare, punând la îndoială faptul că cineva ar putea susține un astfel de rol timp de două luni, în condițiile de stres extrem și oboseală cronică specifice emisiunii.

„Deci, am înțeles bine. Tu ești de fapt o fată fină și elegantă. Dar ai ales intenționat să te cerți cu lumea și să-ți strici imaginea ca să faci conținut pentru Antena 1? Un sacrificiu pentru postul de televiziune, practic. Am fost și eu în astfel de proiecte și știu ce înseamnă stresul și oboseala de acolo”, a afirmat fosta balerină.

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„Tocmai de aceea mi se pare greu de crezut că, timp de două luni, pe lângă toate problemele, mai aveai și energie să construiești permanent un personaj atent calculat să te pună într-o lumină proastă în fața unei țări întregi. Adică eleganța ai ținut-o sub control… dar scandalul l-ai oferit cu generozitate pentru audiență. Nu era mai simplu să spui că ai avut reacții pe care acum le regreți?”, a mai spus Vica Blochina.

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Sursă foto: Instagram

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