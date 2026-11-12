Cum arăta Valerie Lungu la primele apariții pe internet și ce planuri avea înainte să devină cunoscută

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Valerie Lungu (32 ani) a ajuns în atenția unui public numeros după ce a concurat alături de Alex Gîlcă până în finala sezonului 9 de la „Asia Express” 2026. Drumul ei a început însă cu mult înainte de această competiție, direct pe YouTube.

Cum arăta Valerie Lungu înainte de a deveni cunoscută

În primele videoclipuri, Valerie Lungu vorbea deschis despre viața ei obișnuită. Locuia în București de cinci ani, terminase Facultatea de Actorie și Școala TV și începuse un master în terapie. Pe atunci, planul ei profesional era să devină psiholog pentru copii.

În acele înregistrări relaxate, Valerie vorbea și limba rusă, glumea pe seama diferențelor dintre moldoveni și români și făcea haz de propria înălțime: „La mine ajunge ploaia ultima”.

Tot atunci mărturisea că preferă jucăriile în locul bijuteriilor.

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Când a cunoscut celebritatea concurenta de la Asia Express

Născută pe 13 mai 1994 la Chișinău, fiica interpretei Victoria Lungu a devenit cunoscută pe micile ecrane din România în 2018, odată cu participarea la „Bravo, ai stil!”.

Construirea comunității din online nu a fost însă simplă. Într-un interviu acordat în 2020 pentru Flawless, Valerie povestea despre debutul ei pe internet.

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„A fost greu începutul. Nu știam cum să pornesc și de unde să o apuc”, a mărturisit ea ,la momentul respectiv.

Cu timpul, clipurile despre modă, transformările vestimentare și colaborările cu diverse branduri au transformat-o într-un creator de conținut apreciat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Valerie Lungu înainte de a deveni celebră

Sursă foto: Instagram, Facebook

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