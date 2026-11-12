Cum arăta Valerie Lungu la primele apariții pe internet și ce planuri avea înainte să devină cunoscută

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Valerie Lungu (32 ani) a ajuns în atenția unui public numeros după ce a concurat alături de Alex Gîlcă până în finala sezonului 9 de la „Asia Express” 2026. Drumul ei a început însă cu mult înainte de această competiție, direct pe YouTube.
Cum arăta Valerie Lungu înainte de a deveni cunoscută
În primele videoclipuri, Valerie Lungu vorbea deschis despre viața ei obișnuită. Locuia în București de cinci ani, terminase Facultatea de Actorie și Școala TV și începuse un master în terapie. Pe atunci, planul ei profesional era să devină psiholog pentru copii.