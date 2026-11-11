Mihaela Rădulescu, despre calvarul trăit de când și-a pierdut partenerul și mama: „Am trecut prin iad! Nu mai sunt aceeași!”

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Anul 2025 i-a adus Mihaelei Rădulescu două lovituri grele. Pe 17 iulie, partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, a murit într-un accident, iar pe 19 decembrie vedeta și-a pierdut și mama. Pe lângă durerea acestor despărțiri, ea a avut de înfruntat și neînțelegeri cu persoane din cercul de apropiați al sportivului.

„Lecțiile de viață pe care le-am învățat, după ce am trecut prin iad!”

Într-un mesaj publicat pe Instagram, vedeta a vorbit deschis despre felul în care au schimbat-o aceste încercări și despre motivele pentru care a ales să nu mai tolereze lipsa de sinceritate din jur:

”Capitolul I din lecțiile de viață pe care le-am învățat, după ce am trecut prin iad. De două ori. Nu doar pentru că mi-am pierdut iubitul și mama în același mod șocant, într-un interval de trei luni. Ci și din cauza întregului extra-iad, creat de oameni plini de ură, falși și mincinoși. Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare pentru niciun fel de prostii”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele sociale.

Vedeta a atras atenția și asupra celor care, din interese financiare, ar fi prezentat public o variantă denaturată a faptelor:

„Am trecut prin asta. Mi s-a făcut asta, de către oamenii cărora le-a păsat doar să-și (să-i) numere banii.



Pentru cei care au auzit versiunea falsă a realității, gândiți-vă mai bine și întrebați-vă DE CE au avut nevoie să vă ofere o poveste falsă.



Oare e ceva ce se străduiesc din răsputeri să ascundă?”

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Cum și-a găsit puterea să treacă peste tragedii

În aceeași serie de mesaje, Mihaela a evidențiat importanța sprijinului primit de la oamenii cu adevărat sinceri în momentele critice:

„La sfârșitul zilei, este vorba despre oamenii care îți sunt alături atunci când viața devine grea.



Este despre oamenii care sunt acolo când ai cea mai mare nevoie de ei.



Este despre oamenii care spun «rezolvăm noi asta / trecem noi peste asta» atunci când dau de greutăți.



Este despre oamenii care observă atunci când nu ești tu însuți.



Este despre oamenii care se interesează de tine atunci când ai fost mai tăcut decât de obicei.



Este despre oamenii alături de care preferi să stai într-o tăcere confortabilă decât să porți discuții de complezență.



Este despre oamenii care ridică o sprânceană și știu că minți când spui că ești bine, deși nu ești.



Este despre oamenii care îți știu comanda de cafea pe de rost și când ai nevoie de una.



Este despre oamenii care îți dau mesaj să-ți spună că se gândesc la tine în zilele în care știu că îți este greu.



Mai simplu spus, este despre oamenii care se gândesc la tine.



Este despre oamenii care observă.



Este despre oamenii care apar în cele mai mici, dar cele mai pline de însemnătate moduri.



Este despre oamenii care rămân, prin toate”, a încheiat Mihaela.

Vedeta a amintit și de încercările unora de a o șterge din viața publică a lui Felix Baumgartner. Rețelele sociale ale regretatului sportiv sunt administrate în prezent de un fost angajat al firmei acestuia, iar modificările apărute în spațiul online au vizat direct relația lor:

”Lucru amuzant, exact în aceeași zi, când toți cei care îl cunoșteau pe Felix trebuiau să-l onoreze, pagina de Wikipedia a lui Felix a fost modificată și singura parte ștearsă a fost… secțiunea lui «Viața personală», ultimii 12 ani din viața lui Felix, mai exact… eu”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Foto – Facebook / Instagram

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