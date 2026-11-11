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Luna Nouă în Scorpion zguduie din temelii confortul zodiilor și deschide ușa unor transformări profunde, care nu mai suportă amânare. În timp ce unii nativi își regândesc finanțele, cariera sau deciziile de cuplu, alții găsesc forța de a pune punct definitiv trecutului. Astrologul Cristina Demetrescu dezvăluie cine renaște spectaculos din propria cenușă și cine riscă să piardă totul dacă acționează la primul impuls.

Cristina Demetrescu, horoscop 9-19 noiembrie

Săptămâna 9–15 noiembrie vine cu o încărcătură astrală puternică, marcată de decizii radicale, încheieri inevitabile și transformări profunde. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, fenomenul de Lună Nouă în Scorpion forțează zodiile să privească realitatea în față și să rezolve situațiile pe care le-au tot amânat.

Deși unele hotărâri pot părea bruște sau tranșante, ele reprezintă de fapt acumularea unor tensiuni și nemulțumiri mai vechi. Tot în această perioadă, revenirea planetelor Mercur și Venus la mersul direct (în jurul datei de 13 noiembrie) începe să deblocheze blocajele din comunicare, deplasări și relații.

Ziua de 13 noiembrie rămâne însă una cu potențial exploziv, cerând prudență maximă și autocontrol pentru a evita conflictele impulsive cu urmări pe termen lung, a precizat Cristina Demetrescu la „Vorbește Lumea”.

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Berbec

Se anunță transformări majore pe plan financiar, în special în ceea ce privește resursele administrate la comun — fie cu partenerul de viață, fie cu asociații de afaceri. Schimbările de statut ale unor persoane din anturaj pot modifica substanțial bugetul, forțându-te să îți regândești complet cheltuielile și prioritățile de investiții.

Taur

Sectorul parteneriatelor este cel mai zdruncinat. Fie că vorbim despre căsnicie, relații sentimentale sau colaborări profesionale, se trage o linie definitivă. Pot apărea dispute juridice, procese sau tensiuni cu anumiți rivali. Oricât ai încerca să amâni deznodământul, o etapă importantă se încheie pentru a face loc noului.

Gemeni

Locul de muncă devine scena principală a schimbărilor. Poți decide să schimbi jobul sau să modifici substanțial modul în care îți desfășori activitatea. Deciziile venite de la conducere vor impune adaptare rapidă; dacă noile reguli nu rezonează cu principiile tale, plecarea rămâne o opțiune foarte realistă.

Rac

Pentru nativii din Rac, mesajele astrale îndeamnă la prudență interioară și la evitarea deciziilor pripite pe fondul tensiunilor generale aduse de Luna Nouă. Este o perioadă optimă pentru a-ți proteja liniștea emoțională și pentru a lăsa apele tulburi să se așeze înainte de a acționa.

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Leu

Atenția ta se mută complet către cămin, casă și familie. Poți demara lucrări de renovare, reconstrucție sau poți reconsidera achiziția/vânzarea unui imobil. În familie pot izbucni însă divergențe de interese — în special cu mama sau cu o altă figură feminină —, miza fiind adesea legată de bunuri de patrimoniu sau moșteniri.

Fecioară

Săptămâna aduce renegocieri de contracte, drumuri neprevăzute și o reorganizare a agendei zilnice, fie la birou, fie în activitățile academice ori de business. Mare atenție la modul în care filtrezi informațiile: nu dramatiza veștile primite și evită să transformi obstacolele mărunte în adevărate catastrofe.

Balanță

Simți o nevoie imperioasă de curățenie radicală și detașare materială. Poți alege să vinzi proprietăți, să donezi obiecte valoroase sau să returnezi bunuri care nu îți mai aparțin. Intuiția ta funcționează la cote maxime: dacă un cadou sau o propunere vine cu o energie nepotrivită, o vei refuza fără ezitare.

Scorpion

Ești protagonistul absolut al perioadei. Luna Nouă în propriul tău semn funcționează ca o veritabilă renaștere: capeți curajul de a acționa independent și de a tăia în carne vie dacă este necesar. Fie că schimbi radical cercul relațional, cariera sau chiar adresa de domiciliu, acum pui bazele unui nou capitol de viață.

Săgetător

Te poți simți lipsit de energie și de elanul caracteristic. Astrele îți recomandă să folosești aceste zile pentru odihnă, introspecție și încheierea proiectelor restante, nu pentru inițiative proaspete. Conservă-ți forțele, căci odată cu intrarea Soarelui în zodia ta, vitalitatea va reveni în forță.

Capricorn

Ai șansa de a atrage în viața ta persoane fascinante, cu un magnetism aparte și un aer enigmatic. Deși conexiunea poate fi intensă, astrologul te sfătuiește să nu te arunci cu capul înainte: nu lua decizii mari pe termen lung și nu grăbi planurile legate de vacanțe sau afaceri comune.

Vărsător

Vei resimți direct impactul unor schimbări de proceduri la nivelul companiei sau modificări legislative care îți influențează statutul socio-profesional. Unele măsuri îți vor fi favorabile, altele te vor pune în dificultate. Cheia succesului în această săptămână este flexibilitatea în fața situațiilor pe care nu le poți controla.

Pești

Orizonturile tale se transformă radical. Sunt vizate călătoriile lungi, studiile superioare sau chiar stabilirea într-o altă țară: poți decide să pleci departe sau, dimpotrivă, să te întorci la origini. O căsătorie, o schimbare de viziune spirituală ori o revelație personală îți vor schimba complet prioritățile de viitor.

Sursă foto: Captură video

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