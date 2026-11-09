  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 9–15 noiembrie 2026. O veste neașteptată răstoarnă planurile unei zodii, iar o altă zodie face un pas uriaș în carieră

Horoscop săptămânal 9–15 noiembrie 2026. O veste neașteptată răstoarnă planurile unei zodii, iar o altă zodie face un pas uriaș în carieră

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Săptămâna 9–15 noiembrie 2026 aduce schimbări de direcție, revelații și oportunități pentru toate cele 12 zodii. Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide un capitol nou și îi îndeamnă pe nativi să renunțe la situațiile care nu le mai aduc satisfacție. Este un moment favorabil pentru noi începuturi, decizii curajoase și transformări personale, mai ales în ceea ce privește relațiile, banii și obiectivele profesionale. Pe 12 noiembrie, opoziția dintre Jupiter și Nodul Nord poate aduce alegeri importante și situații care îi determină pe unii nativi să își regândească prioritățile.

Horoscop săptămânal 9–15 noiembrie 2026

Finalul săptămânii vine cu o veste importantă: pe 13 noiembrie, Mercur își reia mersul direct în Scorpion, iar pe 14 noiembrie, Venus revine la mișcarea directă în Balanță. După o perioadă marcată de neînțelegeri, amânări și reevaluări sentimentale, lucrurile pot începe să se clarifice. Unele zodii pot primi răspunsuri mult așteptate, altele pot avea parte de surprize în dragoste sau de oportunități financiare. Totuși, astrele recomandă prudență în privința promisiunilor și a deciziilor luate în grabă. Descoperă ce îți rezervă horoscopul săptămânal 9–15 noiembrie 2026!

Horoscop săptămânal Berbec – 9–15 noiembrie 2026

Berbecii pot avea parte de o surpriză financiară, mai ales dacă au de recuperat bani sau așteaptă un răspuns legat de o colaborare. O problemă care părea blocată poate găsi o rezolvare spre finalul săptămânii, când comunicarea devine mai clară. În carieră, o discuție cu un superior le poate aduce o responsabilitate nouă sau perspectiva unei promovări, însă nativii trebuie să analizeze atent condițiile înainte de a accepta. În dragoste, Venus directă favorizează clarificarea unor neînțelegeri și poate readuce armonia în cuplu. Berbecii singuri pot fi surprinși de interesul unei persoane pe care o cunosc de mai mult timp. În familie, este recomandat să evite discuțiile în contradictoriu despre bani. Sănătatea este bună, dar stresul și agitația le pot consuma energia, așa că odihna trebuie să devină o prioritate.

Horoscop săptămânal Taur – 9–15 noiembrie 2026

Taurii se concentrează asupra relațiilor și pot descoperi că o persoană apropiată are intenții mai serioase decât au crezut inițial. În cuplu, o conversație despre viitor poate aduce claritate și poate deschide drumul către un nou început. Cei singuri pot primi o declarație neașteptată sau pot relua legătura cu cineva care nu le-a ieșit din gânduri. În plan profesional, o colaborare poate deveni mai stabilă, însă nativii trebuie să își exprime clar așteptările și să nu accepte compromisuri care îi dezavantajează. Financiar, pot apărea vești bune legate de un contract sau de o sumă de bani pe care o așteptau. Relațiile cu prietenii se îmbunătățesc, iar o întâlnire le poate aduce multă bucurie. Atenție la oboseală și la tendința de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi.

Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Gemeni – 9–15 noiembrie 2026

Gemenii au ocazia să își reorganizeze viața profesională și să găsească soluții pentru câteva probleme care le-au dat bătăi de cap în ultima perioadă. Un proiect întârziat poate fi reluat, iar o discuție cu un coleg poate clarifica responsabilități care au fost interpretate greșit. După 13 noiembrie, comunicarea devine mai eficientă, însă este recomandat să verifice în continuare documentele și informațiile importante. În plan financiar, pot apărea cheltuieli legate de sănătate, locuință sau activitățile cotidiene, motiv pentru care un buget bine organizat le va fi de folos. În dragoste, nativii aflați într-o relație trebuie să evite criticile și să ofere mai mult sprijin partenerului. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin intermediul serviciului. Sănătatea cere mai multă atenție la alimentație, somn și gestionarea stresului.

Horoscop săptămânal Rac – 9–15 noiembrie 2026

Racii au parte de o săptămână în care iubirea, creativitatea și dorința de a se bucura de viață ocupă un loc important. Cei singuri pot întâlni o persoană care le trezește interesul, iar o conversație aparent banală se poate transforma într-o poveste frumoasă. Nativii aflați într-o relație pot redescoperi apropierea și pasiunea, mai ales dacă își fac timp pentru activități în doi. Profesional, o idee personală poate atrage atenția unui superior sau poate deveni punctul de plecare pentru un proiect nou. Financiar, situația se poate îmbunătăți, însă nu este recomandat să investească bani în inițiative despre care nu au suficiente informații. În familie, o veste bună le poate aduce liniște. Sănătatea este susținută de o stare emoțională mai bună, dar Racii trebuie să evite excesele și să nu neglijeze odihna.

Uită-te bine la el, pentru că îl știi sigur de la TV și mulți români îl îndrăgesc! A slăbit 96 de kilograme și pare alt om! Spune drept, îți dai seama cine e în poză?
Uită-te bine la el, pentru că îl știi sigur de la TV și mulți români îl îndrăgesc! A slăbit 96 de kilograme și pare alt om! Spune drept, îți dai seama cine e în poză?
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Leu – 9–15 noiembrie 2026

Leii pot face un pas important în plan profesional și au șansa să obțină recunoașterea unor eforturi depuse în ultimele luni. O discuție cu o persoană influentă le poate aduce o ofertă interesantă sau posibilitatea de a prelua un proiect important. Totuși, nativii trebuie să fie atenți la promisiunile făcute și să nu își asume mai multe responsabilități decât pot duce. În familie, o problemă legată de locuință sau de o rudă apropiată poate necesita implicarea lor, dar lucrurile se pot rezolva prin dialog. Financiar, pot apărea cheltuieli neprevăzute, așa că este bine să evite achizițiile costisitoare. În dragoste, partenerul le poate reproșa lipsa de atenție, iar Leii trebuie să găsească un echilibru între carieră și viața personală. Sănătatea cere pauze regulate și mai puțin stres.

Horoscop săptămânal Fecioară – 9–15 noiembrie 2026

Fecioarele pot primi o veste care le schimbă planurile și le oferă o perspectivă nouă asupra viitorului. O călătorie, un curs de specializare sau o colaborare cu persoane din alt oraș ori din străinătate poate deveni o oportunitate importantă. La serviciu, nativii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile idei și să nu renunțe la un proiect doar pentru că rezultatele întârzie. În plan financiar, pot găsi o soluție pentru a-și crește veniturile, dar este recomandat să analizeze atent orice investiție. În dragoste, o discuție despre planurile comune poate apropia partenerii, iar cei singuri pot fi atrași de o persoană cu experiențe și preocupări diferite. Relațiile cu familia se îmbunătățesc spre finalul săptămânii. Pentru sănătate, este important să nu ignore oboseala și să își acorde timp pentru relaxare.

Citește și: Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos

Horoscop săptămânal Balanță – 9–15 noiembrie 2026

Balanțele intră într-o perioadă favorabilă clarificărilor sentimentale și financiare. Pe 14 noiembrie, Venus își reia mersul direct în propriul semn, ceea ce le poate reda încrederea în iubire și în propriile alegeri. O relație care a trecut prin momente dificile poate primi o nouă șansă, iar nativii singuri pot avea parte de o întâlnire care le trezește emoții puternice. În carieră, o negociere amânată poate fi reluată, iar condițiile unei colaborări pot deveni mai clare. Financiar, este posibil să recupereze o sumă de bani sau să găsească o modalitate de a-și îmbunătăți bugetul. Totuși, trebuie să evite cheltuielile făcute pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Sănătatea se menține la un nivel bun dacă acordă suficientă atenție echilibrului emoțional și odihnei.

Horoscop săptămânal Scorpion – 9–15 noiembrie 2026

Scorpionii se află într-un moment important de transformare personală, iar Luna Nouă din propriul semn, de pe 9 noiembrie, le oferă ocazia să își stabilească obiective noi. Pot decide să schimbe direcția profesională, să înceapă un proiect sau să renunțe la o situație care nu le mai aduce satisfacție. În carieră, ideile lor pot fi apreciate, însă este recomandat să nu forțeze lucrurile și să acorde atenție detaliilor. Financiar, pot apărea oportunități de câștig, dar și tentația unor cheltuieli importante. În dragoste, nativii au șansa să clarifice o situație complicată și să afle ce își dorește cu adevărat partenerul. Cei singuri pot atrage o persoană interesantă prin magnetismul lor. Atenție la stres și la tendința de a păstra în interior emoții care ar trebui exprimate.

Horoscop săptămânal Săgetător – 9–15 noiembrie 2026

Săgetătorii au nevoie de o perioadă de liniște pentru a-și reface energia și pentru a înțelege ce își doresc cu adevărat de la următoarea etapă a vieții. O situație din trecut poate reveni în atenție, mai ales în relațiile de familie sau în plan sentimental, iar nativii vor avea ocazia să închidă un capitol rămas neterminat. La serviciu, este recomandat să lucreze în ritmul propriu și să nu se lase atrași în conflictele colegilor. Financiar, trebuie să fie atenți la cheltuielile ascunse și la promisiunile unor câștiguri rapide. În dragoste, o persoană din trecut poate încerca să reia legătura, însă decizia de a oferi o nouă șansă trebuie luată cu luciditate. Săgetătorii singuri pot descoperi că au nevoie de mai mult timp pentru ei înainte de a începe o relație. Odihna și activitățile relaxante le vor face foarte bine.

Horoscop săptămânal Capricorn – 9–15 noiembrie 2026

Capricornii pot avea parte de o săptămână norocoasă în plan social și profesional. O întâlnire cu o persoană influentă sau o recomandare primită de la un prieten le poate deschide drumul către o colaborare avantajoasă. Un proiect de echipă poate începe să dea rezultate, însă nativii trebuie să stabilească de la început cine răspunde pentru fiecare sarcină. Financiar, pot apărea perspective de câștig suplimentar, mai ales prin intermediul unei activități pe care o desfășoară în paralel cu serviciul. În dragoste, o prietenie se poate transforma într-o poveste romantică, iar cei aflați într-o relație pot discuta despre planuri importante. În familie, este posibil să fie solicitați să ofere ajutor, dar trebuie să își stabilească limitele. Sănătatea cere mai multă atenție la suprasolicitare și la programul de somn.

Horoscop săptămânal Vărsător – 9–15 noiembrie 2026

Vărsătorii au șansa să se remarce în carieră și să facă un pas important către un obiectiv profesional. O propunere neașteptată, o discuție cu un superior sau un proiect nou le poate aduce mai multă vizibilitate. Totuși, succesul depinde de capacitatea lor de a colabora și de a accepta și ideile celorlalți. În plan financiar, pot apărea vești bune legate de salariu sau de o sursă suplimentară de venit, dar este recomandat să nu cheltuiască înainte de a avea certitudinea banilor. În familie, o discuție despre responsabilități poate genera tensiuni, însă acestea se vor risipi dacă nativii evită încăpățânarea. În dragoste, pot simți nevoia unei schimbări, iar partenerul trebuie implicat în planurile lor. Cei singuri pot fi atrași de cineva cunoscut într-un context profesional. Sănătatea cere echilibru și mai puțină agitație.

Horoscop săptămânal Pești – 9–15 noiembrie 2026

Peștii au parte de o săptămână în care pot apărea oportunități de dezvoltare, călătorii și schimbări de perspectivă. O veste legată de studii, un proiect profesional sau o colaborare la distanță le poate reda entuziasmul și dorința de a încerca ceva nou. La serviciu, nativii trebuie să își susțină ideile, dar să evite să accepte sarcini suplimentare fără să discute despre timpul și beneficiile implicate. Financiar, pot identifica o sursă nouă de venit, însă este important să nu se bazeze pe promisiuni nesigure. În dragoste, o persoană întâlnită într-un context neașteptat le poate stârni interesul, iar cei aflați într-o relație pot discuta despre o călătorie sau un proiect comun. Relațiile cu prietenii le pot aduce vești bune și momente frumoase. Sănătatea se menține bună dacă își respectă programul de odihnă și nu își consumă energia pentru problemele altora.

Foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
GSP.ro
Sydney Sweeney a recreat celebra scenă din „Singur acasă” în propriul stil » Imagini incendiare
Sydney Sweeney a recreat celebra scenă din „Singur acasă” în propriul stil » Imagini incendiare
Click.ro
Claudia Pătrășcanu nu-și mai poate ascunde suferința. Mesajul emoționant transmis de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mi-e dor de râsetele voastre”
Claudia Pătrășcanu nu-și mai poate ascunde suferința. Mesajul emoționant transmis de Sfinții Mihail și Gavriil: „Mi-e dor de râsetele voastre”
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Citește și...
„Are două viteze, încet și foarte încet, dar Hagi îl convoacă mereu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după CFR Cluj- U Craiova 0-0
Soțul moare și casa era cumpărată înainte de căsătorie. Ce parte primește soția și cât revine copiilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce legătură există între dușurile reci și concediile medicale. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu
Horoscop 9 noiembrie 2026. O cheltuială neașteptată poate da bugetul a două zodii peste cap
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Horoscop 7 noiembrie 2026. O zi a surprizelor, a deciziilor curajoase și a adevărurilor care nu mai pot fi amânate
A urmărit o haită de lupi 7 ani, la -40 de grade Celsius, ca să schimbe felul în care sunt văzuți de oameni: „M-am atașat de ei”
CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2026. Surpriză uriaşă, s-a aflat cine ia banii şi trofeul, un concurent s-a dat de gol în direct

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”
Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”
Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”
Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Horoscop 9 noiembrie 2026. O cheltuială neașteptată poate da bugetul a două zodii peste cap
Horoscop 9 noiembrie 2026. O cheltuială neașteptată poate da bugetul a două zodii peste cap
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Observator News
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, după o excursie în Grecia: "Vrem să creştem, dar nu cu orice preţ"
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, după o excursie în Grecia: "Vrem să creştem, dar nu cu orice preţ"
Libertatea pentru Femei
Cum arăta Sorina Docuz la 18 ani, când era Miss Buzău. Imagini rare cu actuala iubită a lui Marcel Ciolacu
Cum arăta Sorina Docuz la 18 ani, când era Miss Buzău. Imagini rare cu actuala iubită a lui Marcel Ciolacu
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnele de cancer la copii care pot fi confundate cu oboseala sau o simplă răceală
Semnele de cancer la copii care pot fi confundate cu oboseala sau o simplă răceală
Cancer pulmonar agresiv, cu metastaze. O combinație de medicamente a prelungit viața pacienților cu peste opt luni
Cancer pulmonar agresiv, cu metastaze. O combinație de medicamente a prelungit viața pacienților cu peste opt luni
Menopauza NU începe la 50 de ani. Ce se întâmplă în corpul femeilor de la 35 la 60 de ani și care sunt primele semne
Menopauza NU începe la 50 de ani. Ce se întâmplă în corpul femeilor de la 35 la 60 de ani și care sunt primele semne
Avertisment pentru cei care slăbesc cu Ozempic și Wegovy. Expert: Ar putea „înfometa” creierul
Avertisment pentru cei care slăbesc cu Ozempic și Wegovy. Expert: Ar putea „înfometa” creierul
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Libertatea
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
A urmărit o haită de lupi 7 ani, la -40 de grade Celsius, ca să schimbe felul în care sunt văzuți de oameni: „M-am atașat de ei”
A urmărit o haită de lupi 7 ani, la -40 de grade Celsius, ca să schimbe felul în care sunt văzuți de oameni: „M-am atașat de ei”
Unde au dispărut peste 450 de kilometri din râul Tisa? Explicațiile oamenilor de știință
Unde au dispărut peste 450 de kilometri din râul Tisa? Explicațiile oamenilor de știință
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton