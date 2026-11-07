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Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății și a devenit bursieră: „Vreau să iau zece pe linie”

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Niciodată nu este prea târziu pentru un nou început, iar Oana Ioniță o demonstrează din plin. Între coordonarea propriei școli de dans și rolul de mamă dedicată pentru cei doi copii ai săi, fosta „bebelușă” a decis să investească din nou în propria educație. Cu ambiție, mult curaj și o doză generoasă de autoironie, coregrafa s-a înscris la nu mai puțin de trei programe de master, s-a clasat printre primii admiși și a obținut chiar o bursă de merit.

Motivul neașteptat pentru care Oana Ioniță a ales să studieze din nou

Cu o agendă zilnică extrem de încărcată, împărțită între antrenamente, afacerea în dans și viața de familie, Oana Ioniță nu se dă în lături de la nicio provocare. Decizia de a reveni în mediul universitar a venit firesc, dintr-o dorință continuă de perfecționare și de a aduce o perspectivă proaspătă atât în sala de repetiții, cât și în managementul proiectelor sale.

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Coregrafa a vorbit cu mult umor și sinceritate despre momentul în care a decis să-și complice frumos existența cu trei direcții academice diferite: pedagogie și performanță în dans, managementul organizațiilor teatrale și antreprenoriat, completate de un modul psihopedagogic. Dincolo de glumă, scopul vedetei este clar: vrea să învețe cum să monetizeze arta eficient și să dezvolte o comunicare impecabilă cu micii săi cursanți.

„Când te plictisești cu viața ta, ce faci? Te duci să te înscrii la un master și, dacă te plictisești și mai mult, mai faci un master și faci câte trei mastere în paralel. M-am înscris la pedagogie și performanță în dans, mi-a fost la îndemână, antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale, că vreau să văd să fac bani. Adică, până acum, a fost așa, m-am ocupat de sală, am deschis sală, am făcut, dar mai trebuie, bă, să faci și bani din artă. Și mai am un modul psihopedagogic ca să conștientizez cum să mă port cu copiii, cum să… să nu țipi, să nu urli, să nu mă… Vreau să-mi văd și eu ceva din viața asta”, a declarat Oana Ioniță pentru Spynews.

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Oana Ioniță nu ezită să-și contrazică profesorii la cursuri

Trecerea de la rolul de mentor la cel de învățăcel nu a diminuat deloc spiritul critic al coregrafei. Conștientă de propria experiență acumulată pe scenă de-a lungul deceniilor, Oana Ioniță își exprimă liber punctele de vedere la seminare, chiar și atunci când acestea intră în contradicție directă cu opiniile dascălilor săi. Pentru ea, respectul academic include obligatoriu și ascultarea activă a studenților.

Câteodată, să știi că nu sunt de acord cu profesorii. Mai zic și eu: Să știți că nu sunt de acord și am o altă părere, dar cred că e bine să ne susținem părerile și să ascultați studenții cu punctele lor de vedere. Acum nu mai sunt profesor, ca să zic să ascult eu copiii și să-și dea toți cu părerea. Acum sunt și eu elevă și am dreptul la părerile mele, mai ales ca studentă”, a mărturisit coregrafa.

Reîntâlnirea cu amfiteatrele universitare i-a deschis Oanei Ioniță noi orizonturi de cunoaștere. Vedeta recunoaște că procesul de învățare o fascinează, în special prin materiile interdisciplinare care analizează rădăcinile culturale românești, cum ar fi etnocoreologia studiată în cadrul Facultății de Litere.

„E interesant, am multe de învățat. De exemplu, am un curs care se numește etnocoreologie. Și până acum n-am aflat că există acest segment de educație la Litere și învățăm despre cultură și etnii, partea asta de folclor, de unde se trag ritualurile românești și toate cele pe care nu le știam. Am aflat acum de ce Călușul este patrimoniu UNESCO”, a adăugat aceasta.

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Coregrafa, studentă eminentă cu bursă de merit

Ambiția a propulsat-o rapid în fruntea clasamentului. Rezultatele de la admitere i-au asigurat o bursă de merit, performanță cu care se mândrește pe bună dreptate, deși recunoaște cu aceeași deschidere că drumul academic are și suișuri, și coborâșuri. Obiectivul ei este acum menținerea ritmului până la absolvire.

Eminentă sunt! Vreau să iau zece pe linie, dacă mă țin până la sfârșit, la un moment dat să nu mă plictisesc. Am și luat, sunt și bursieră. Stai puțin, că nu m-am dus să… dau și bani la unii, pentru că nu poți să ai două mastere gratuite de la stat. Sunt și bursieră! Bursieră, da. Adică am luat, am fost printre primii trei care am intrat cu notă mare. Am mai dat la un master, la ăla am luat notă mică”, a conchis Oana Ioniță.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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