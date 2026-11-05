Cum arăta Cristi Brancu la debutul în presă. Ce spune prezentatorul Prima TV după 35 de ani de carieră

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Înainte de era digitală și de transmisiunile în direct transmise prin satelit sau internet, redacțiile funcționau după reguli complet diferite: culegerea textului pe plumb, telefoane fixe și deplasări zilnice pe teren. La vârsta de 18 ani, Cristi Brancu făcea primii pași în jurnalism într-un astfel de context. Ajuns la o bornă de 35 de ani de activitate neîntreruptă în presă, realizatorul TV analizează parcursul său și transformările prin care a trecut breasla.

Cum arăta Cristi Brancu la începuturile în presă

Cristi Brancu, în vârstă de 53 de ani, marchează în prezent o etapă importantă din cariera sa: 35 de ani de activitate în mass-media. Cunoscut publicului larg ca gazdă a emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV, prezentatorul a rememorat circumstanțele în care a debutat în această profesie, la începutul anilor ’90.

La debutul său jurnalistic, realizat la doar 18 ani, tehnicile de producție editorială erau complet diferite față de fluxurile moderne. Cristi Brancu a explicat că materialele de presă presupuneau eforturi logistice considerabile, neexistând telefoane mobile sau rețele de internet.

„Când am debutat, ziarul era pe plumb, interviurile erau scrise la mașina de scris și făceai teren, nenică! Dacă voiam să fac un interviu, cum am făcut eu cu Dan Petrescu sau cu alte celebrități ale fotbalului, puneai mâna și dădeai telefon pe internațional”, a punctat prezentatorul TV.

Pe lângă cronicile sportive, jurnalistul acoperea în primii ani de carieră și evenimente politice sau sociale majore, cum ar fi relatările din cadrul alegerilor.

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Cristi Brancu și Dan Negru, concluzie comună despre generația lor de jurnaliști

Deși modalitățile tehnice de transmitere a informației s-au schimbat radical, prezentatorul consideră că principiile fundamentale ale meseriei au rămas neschimbate. În cadrul unor discuții profesionale cu Dan Negru, Cristi Brancu a evidențiat că generația lor a beneficiat de un context favorabil pentru formarea unei cariere solide.

„A rămas spiritul, a rămas dorința de a face treabă, a rămas bucuria de a munci și, în rest, s-a schimbat cu totul. Dar era o perioadă cu foarte multă poezie, cu foarte mult entuziasm. Ne-am născut la timp”, a afirmat Cristi Brancu.

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Întrebat dacă resimte lipsa acelei etape de început, Cristi Brancu a făcut referire la un răspuns oferit de actorul Ștefan Iordache în cadrul ultimului său interviu. Atunci când a fost întrebat despre regrete, artistul a sintetizat sentimentul trecerii timpului.

„I-am pus o întrebare asemănătoare lui Ștefan Iordache. Actorul mi-a răspuns atunci simplu: «Am doar nostalgia tinereții». Aveam doar 18 ani când am debutat, deci fix 18 ani, așa că era o viață întreagă în față”, a adăugat jurnalistul.

35 de ani de carieră pentru prezentatorul tv

Pe lângă activitatea din televiziune, Cristi Brancu vorbește adesea despre stabilitatea din plan personal, fiind căsătorit cu Oana Turcu, alături de care are un băiat, Tudor.

Privind bilanțul celor 35 de ani parcurși de la debutul la ziar până la platoul de televiziune, omul de televiziune consideră continuitatea drept cel mai important criteriu profesional.

„Important e că suntem zi de zi aici, că ne vedeți în fiecare zi la Prima TV, după atâția ani de zile și asta, după 35 de ani, chiar înseamnă ceva”, a concluzionat Cristi Brancu.

Sursă foto: Instagram, Facebook

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