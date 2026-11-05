Andreea Pirui, fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, arestată în lipsă pentru trafic de droguri

Tribunalul Cluj a decis arestarea preventivă în lipsă a Andreei Claudia Pirui, cunoscută publicului după participarea la emisiunea „Puterea Dragostei”. Femeia se sustrage anchetei și este cercetată de DIICOT pentru trafic intern și internațional de droguri de mare risc, precum și pentru operațiuni cu substanțe psihoactive.
Potrivit anchetatorilor, Andreea Pirui și un alt suspect, Daniel Lingurar, au organizat aducerea substanțelor interzise din Olanda. Cei doi au convins un bărbat de 36 de ani, Sergiu Ioan Turcu, să facă drumul peste graniță ca să cumpere marfa. Pentru ca planul să meargă fără probleme, aceștia i-au asigurat banii pentru achiziția drogurilor, i-au plătit cheltuielile de transport, cazare și hrană și i-au explicat pas cu pas ce are de făcut.
Transportul a fost însă oprit pe 2 noiembrie, în Arad. Polițiștii au controlat autocarul de linie internațională cu care bărbatul revenea în țară și au găsit drogurile ascunse într-o pernă: cocaină și peste un kilogram de substanțe psihoactive. Întreaga cantitate urma să fie distribuită pe piața neagră din județele Cluj și Sălaj.
În dosar apare și numele cumnatului Andreei Pirui, Adrian Andrei Pirui (cunoscut drept „Ghipsu”), aflat deja în penitenciar. Procurorii susțin că acesta ar fi încurajat-o și i-ar fi oferit sfaturi pe parcursul organizării transportului.
După prinderea cărăușului la Arad, oamenii legii au făcut șapte percheziții domiciliare pentru a strânge probe. Ulterior, pe 4 noiembrie, Tribunalul Cluj a emis mandate de arestare preventivă în lipsă pentru Andreea Pirui și Daniel Lingurar.
Cazul este instrumentat de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și procurorii DIICOT, alături de forțe de poliție și jandarmerie din Maramureș, Sălaj și Arad.